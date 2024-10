Fransız kolonyalizminin rehberi Tocqueville’e karşı: Gillo Pontecorvo sineması

Başarılı bir politik film çekmek kolay değildir. Tema ne kadar açık ve dikkat çekici olsa da bu durum hikayenin her zaman doğru bir şekilde anlatılacağı anlamına gelmez. Burada temel mesele hikayenin nasıl işleneceğidir. Bu açıdan politik sinema örneklerinin büyük bir kısmı, sinema estetiğinin göz ardı edilmesinden dolayı başarısız örneklerden oluşur. Bu alanda İtalyan Yeni Gerçekçi yönetmenlerin başarılı olması elbette tesadüf değildir. Ali Gevgilili, “Çağını Sorgulayan Sinema” adlı çalışmasında Yeni Gerçekçilik akımıyla ilgili olarak şöyle bir değerlendirmede bulunur: “İnsanı bir ideal’e indirgemek yerine yaşadığı toplumsal kesit içinde olanca boyutlarıyla vermeyi yeğleyen yeni gerçekçilik, kaçınılmaz biçimde yeni bir estetik de oluşturmuştur.”

Edward Said, “Onun Cezayir Bağımsızlık Savaşı ve İsyan adlı filmleri bence şu ana kadar yapılmış en büyük politik iki fılmdi” der. Queimada-İsyan’da kolonyalizmi adeta bir ders gibi işlediği görülür. Hayali bir Portekiz sömürgesi olan Queimada isimli adanın İngilizler’in hakimiyetine geçmesi için William Walker adlı İngiliz adaya giderek, yerli halkı Portekizlilere karşı örgütler. Portekizliler 1520’de bölgeyi sömürgeleştirmek için adayı yakıp, halkın tamamını öldürmüşlerdir. Şeker kamışı üretimini sağlamak içinse Afrika’nın farklı bölgelerinden adaya köleler getirirler. İleriki yıllarda yerli halkın bu kez İngilizlerle sorun yaşaması yeniden şiddet üretir. Yönetmen, bu kısır döngü içinde kolonyalizmin işleyiş mantığını tartışır. İngilizler, yerlilere, Portekizlilerin kendilerini sömürdüğünü, buna itiraz etmeleri gerektiği fikrini aşılarlar. Ancak iktidar kendilerine geçtiğinde ise sömürgeciliğin sürmesi için, halkın “uyumlu” olmasını beklerler. Sömürgecilerin yerli halktan istediği “efendi”ye itiraz etmeden emirleri yerine getirmesidir. Yerli siyahi halk, beyaz adamın söylediklerini hiç şüpheye düşmeden doğru kabul etmelidir. İtaat etmek yerine yaşananlar sorgulanmaya başladığında “efendi”nin şiddeti kaçınılmazdır.

Filmde de vurgulandığı gibi Fransa, Cezayir işgalini çok önemsiyor ve oradaki varlığını sürdürmek adına her şeyi yapıyordu. Fransa için Cezayir aynı zamanda Afrika’daki sömürgelerine ulaşma imkanı sağlıyordu. 1830’da başlayan işgal tam 132 yıl boyunca devam etti. Bu süreçte Cezayir’de işgale karşı direniş hareketleri ortaya çıktı. Direnişin en önemli isimlerinin başında “Cezayir aslanı” lakabıyla tanınan Emir Abdükadir gelir. İslami ilimler alanında eğitim alan ve aynı zamanda hafız olan Emir Abdülkadir, 15 yıl boyunca halkı da örgütleyerek bağımsızlık mücadelesi yürüttü. Fransız ordusunun askeri birliklerini arttırmasının sonunda esir düşen Emir, bir süre Bursa’da yaşadıktan sonra Suriye’deki sürgün yaşamında hayatını kaybetti. İşgal ordusunda görev yapan Yarbay Lucien de Montagnac 15 Mart 1843’te bir arkadaşına yazdığı mektupta, Fransa’nın Cezayir’deki uygulamalarını şu sözlerle anlatır: “Araplara karşı savaşmamız gereken şey şudur: On beş yaşın üzerindeki tüm erkekleri öldürün, tüm kadınlarını ve çocuklarını alın, donanma gemilerine yükleyin, onları Marquesas Adaları’na veya başka bir yere gönderin. Tek kelimeyle, ayaklarımızın altında köpekler gibi sürünmeyecek her şeyi yok edin.” Fransızlar mektupta anlatıldığı gibi insanlık tarihinin en acımasız, vahşi yöntemlerini Cezayir halkına layık gördüler! Fransız sömürgeciliği döneminde savaş, hastalık ve kıtlık gibi sebeplerle Cezayir’de 5 milyondan fazla insan öldü. İnsanlar diri diri toprağa gömüldü. Kadınlar tecavüze uğradı. Yalnız 1954-62 yılları arasındaki mücadelede 1.5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. O yıllarda ülkenin nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğu göz önünde bulundurulursa 8 yılda ülkenin yüzde 15’inin Fransa tarafından öldürülmesinin ne kadar büyük bir katliam olduğu daha iyi anlaşılacaktır.