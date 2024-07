Her konan göçer

Yolun başında olanlar, hayata henüz başlayanlar, okul, iş, evlilik gibi hayatını idame edeceği meselelerin içinde olanlar göçten olumsuz etkilenir. Kendi isteğiyle bir yerden bir yere göç edenle kendi isteği dışında yerleşik hayatından mahrum bırakılanın, sürgün edilenin hâli aynı ve denk değildir. Göç, insanın yolda olma hâlidir. Kendi isteğiyle göç eden biri, bütün yüklerini yanında taşımaz. Kendine yetecek kadar eşyâyı yanına alır, hangi duraklarda dinleneceğini hesaba katar, ayaklarını yorganına göre uzatarak yola çıkar. Kendi iradesi dışında göçe zorlanan insanlarsa maddî ve manevî bütün yükleriyle yollara düşer. Yola çıkmakla yola düşmek de başka başka eylemlerdir. Yola çıkan hazırlıklıdır. Yola düşense hazırlıksızdır, rastgeledir. Kendi iradesiyle bir mekândan başka bir mekâna sefer edenin her adımı planlı ve istemlidir, nereye nasıl gideceğini biliyordur. Kimliği de kendiliği de yanındadır. Nereden gelip nereye gittiği bellidir. Başına bir şey gelse adresi ve telefon numarası vardır. İradesi dışında meskeninden, yurdundan çıkarılan, sürgün edilen de her adımda başına neyin geleceği korkusunu taşır. Ne yöne gideceğini, neresinin kendisi için korunaklı ve iyi olacağını kestirememenin verdiği ruh hâliyle endişe içindedir. Nereden kopup geldiği belli olsa da şartların onu nereye sürükleyeceği belirsizdir. Başına bir şey gelse, ulaşılacak bir adresi veya telefonu yoktur. Sürgün edilmenin şoku ve aniden harekete geçmesinin bir zorunluluğu olarak kimliği dahi üzerinde değildir. Sürgün kişi gittiği yerde aykırı duran, istenmeyen, kendisi gibi davranamayan, kimliğini baskılamak zorunda kalan, anadilinden uzaklaşan, uyum sağlamak zorunda olan, konduğu yerde yeniden gitme planları yapan, göç yolunda bir yerlerde durup kök salmanın hayalini kuran biridir. Göçmek bazıları için de bir yaşama uğraşıdır. Bazı kuş türleri, hayatlarını riske atarak uzun mesafeler kateder, uzun yolculuklara çıkar. Göçmen kuşlar, yer değiştiremez, tek bir yerde kalırsa bu onlar için ölümle eşdeğerdir. Bazı insanlar da göçmen kuşlar gibi sürekli yer değiştirir. Göçme eylemi, onlar için hayata tutunma biçimidir.

Mülteci ve sığınmacı olarak tanımlanan insan, ülkesini terk etmek zorunda kalarak ailesinden ve sevdiklerinden uzaklaşır, başka bir toplumda yaşayabilmek için dil öğrenmek zorunda kalır, sosyal statü kaybıyla beraber kendine olan güvenini yitirir, köklerinden kopar ama en önemlisi de artık eve dönme umudu kalmadığı için travma ve depresyon yaşar. Çoğu zaman da mücadele etmek zorunda olduğu için yaşadığı travma ve depresyonun farkında değildir. William Maley, mülteci olarak tanımladığımız insanlara nasıl muamele ettiğimizin mülteciden daha ziyade kendimiz hakkında çok şey anlatacağını söyler. Uzayan bir misafirlik ya da uzayan bir konukseverlik insanı rahatsız edebilir. Mülteciler gittikleri yerde ilkin acıma duygusu sebebiyle misafir edilir ama kalma süreleri uzadıkça o memleketin yerlileri tarafından huzur kaçıran bir unsur olarak görülür. Kendi evinde mukim bir insan, yerinden olmuşun hâlini anlayamaz. Her yere kendi aracıyla giden, yayanın hâlini bilemez. Sürekli seyahat eden, gittiği yerlerden anılar toplayan, havaalanlarında sığınmacı kimliğine sahip birinin yaşadıklarını idrak edemez. Yerleşik olan, konar göçerin ve gittiği her yerde kalacağı evin geçici olduğunu bir an olsun unutmayanın ruh hâlini kavrayamaz. Ev insanın kendisi, ailesi, çevresi ve dünya ile olan bağlantılarını belirler. Ev insanın her şeyidir. Dışarıdaki sorunlar eve gelince kapanabilir ama evin sorunları dışarıda gidilen hiçbir yerde kapanmaz. İnsanla birlikte her yere gelir. Geçici evlerde/çadırlarda yaşamak zorunda kalan insanların dönebilecekleri bir yer yoktur. Tek yönlü bir yolculuğa mahkum olarak, nerenin kendilerine iyi geleceğini bilmeyerek sadece giderler. Denizlerde, kıyılarda, şehrin karanlık, kör noktalarında kaybolurlar. Sürgünler, adamakıllı isyan edemezler. Çünkü isyanın, bir yer değişikliğine maruz kalmak, kızgın kumlarda yalınayak yürümek manasına geldiğini çok iyi bilirler.