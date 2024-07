İnsanlığın çıkmazı: Sembol, imaj ve savaş

Görüntü çağının araçları ve ekranı içeren bütün teknolojiler, bilginin yeniden üretimini sağlar. Bilginin imajlar, görüntüler, fotoğraf ve iletiler üzerinden her defasında yeniden üretimi, ilk bakışta canlılığın, hareketliliğin ve düşünsel zenginliğin verimi gibi dursa da bütün bunlar, bilgiyi itibarsızlaştıran bir durumdur. Enformasyon ne kadar artarsa bilginin zemini de o kadar kayar, sarsılır, değişir ve dönüşür.

Her imgede, her sembolde bir görme biçimi gizlidir. Farklılıklar bu sebeple insanın muhayyilesini geliştirir. John Berger Görme Biçimleri’nde görme eyleminin sözcüklerden önce geldiğini söyler. Bebek konuşmadan önce görür, insan konuşmadan önce zihnindeki imgelerle düşünür. İnsan kendisini çevreleyen dünyayı sözcüklerle anlatır ama o dünyayı birtakım alametlerle, simge ve sembollerle tanır. Her gün kendine anlamlı bir dünya inşa etmek için çabalayan bir insanın bakışıyla faydasız işler peşinde koşan insanın bakışı aynı olmaz. İmajlar çağında monitör egemenliğin dayatmasıyla hepimiz aynı görüntülere maruz kalıyoruz. Ancak bu maruz kalma, hepimizi aynı şekilde değiştirip dönüştürmez. Kiminin cehaletini ve gündemde boğulmasını, kiminin de gündemi aşıp geleceği öngörmesini sağlar.