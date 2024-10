Modern cahiliye

Evet, şu an döngüsel bir zamana şahit oluyoruz. Ve tekrar aynı şeylerin zuhur ettiğini hepimiz somut örnekler ile görmekteyiz. Yukarıda bahsettiğim insanlığın yok sayıldığı devrin karanlığı, modern dönemde de farklı tezahürleri ile ortaya çıkmış durumda. Zalimin insan haklarını çiğneyerek durmadan ve acımasızca binlerce canı katlettiği, bu durumun normalleşmeye başladığı ve dışarıdaki bakışların hiçbir vukuat yokmuş gibi bir yıldır sessiz kaldığı karanlık bir dünyadayız. Aynı zamanda çevremiz, yakınlarımız hatta ailemiz içerisinde can güvenliği başta olmak üzere her türlü tehlikenin yer aldığı adeta bir ateş çemberinde gibi hissetmeye başladığımız korkutucu bir dünya…