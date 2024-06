Öğretmen mülâkatları üzerine çarpışan düşünceler

Her branştan yetkin, öğretmesini bilen, dersini sevdiren öğretmen yetiştirirsek okullar arası farkı da kaldırmış oluruz. Ancak her öğretmen her başarıyı gösteremez, bunu ondan bekleyemeyiz. Çünkü öğretmenlik bir sanattır, insan zamanla ustalaşır. Hatta öğretmenlikte tamamen ustalaşmak yoktur. Öğretmen, mesleği ile ilgili her yıl yeni şeyler öğrenir. Öğretirken de öğrenmeye devam eder. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretmede yetersiz kalan öğretmen vardır.” diye bir söz var. Bu söz bahsettiğim ilkokul öğretmenlerine göre doğruluk kazanıyor.