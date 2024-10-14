e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yazılı ve sözlü notları sorgulama

e-Okul VBS yine yoğun günlerini yaşıyor. Okullarda tüm derslerde gerçekleştirilen sınavların ardından sonuçlar ise e-Okul VBS üzerinden öğreniliyor. Sizler de giriş bilgileriyle birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yazılı ve sözlü not sorgulaması öğrenci ve veliler tarafından sıklıkla sorgulanacak.

2024 2025 MEB 1. dönem 1.yazılı ortak sınavları ne zaman?

Yeni eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".

Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldı

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

e-Okul ile ne yapabilirsiniz?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Okulla ilgili tüm gelişmeleri ve ortak sınavları da e-Okul üzerinden öğrenebilirsiniz.

Öğrencinin devam ve devamsızlık durum takibi, Sözlü-yazılı ders notları, Öğrencinin yılsonu notlarını öğrenebilecek, Haftalık ders programını takibi, Öğretmen veya yetkililer ile yazışma yapıp iletişime geçebilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek, Testler çözebilecek, Kendilerine ait bir sayfalık internet sayfası tasarlayabilecek, Devamsızlıklarını kontrol edebilecek, Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir, Seçmeli derslerini seçebilir, LGS sonuçları sorgulayabilir, Sınav tarihlerini öğrenebilir, Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir.

e-Okul nedir ve nasıl giriş yapılır?

e-Okul MEB tarafından velileri bilgilendirmek amaçlı kurulmuş bir portaldır. Bu portal üzerinde iki ayrı giriş bulunmaktadır. Yönetim Paneli ve Veli Bilgilendirme Paneli olarak iki ayrı oluşturuldu.

Veliler kendilerine ait olan kısımdan giriş yaparak yukarıdaki saydığımız özellikleri gerçekleştirebilirken, öğretmenler ise “Yönetim Paneli” üzerinden giriş yaparak öğrencilerle ilgili bilgileri sisteme aktarabiliyorlar.

e-Okul’a giriş yapmak ise oldukça basittir.

Giriş için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

- “Resimdeki Rakamlar” girilmeli

- “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası”

- “Öğrencinin T.C. kimlik numarası”

Bu alanları doldurarak sizler için oluşturulmuş bilgi sayfasına ulaşabilirsiniz. e-Okul’u aynı zamanda mobil cihazlarınızdan da indirerek kullanabilirsiniz.

E-Okul Şifre alma işlemleri neler?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.







