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AÖL sınav tarihleri belli oldu: MEB 2024-2025 açık lise 1. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri belli oldu: MEB 2024-2025 açık lise 1. Dönem sınavları ne zaman?

13:2413/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
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AÖL sınav tarihleri! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınav tarihleri! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, açık lise sınavları Aralık 2024'te yapılacak. İşte MEB açık öğretim AÖL sınav tarihleri.

2024-2025 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1. Dönem sınavları, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek amacıyla yapılacak. AÖL sınav tarihleri, genellikle eğitim takvimine göre belirlenmekte olup, AÖL sınav tarihleri MEB tarafından belirlenmekte.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için merakla beklenen sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Aralık 2024'te gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlar e-Sınav merkezlerinde yapılacak ve öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihlerde MEB'in resmi internet sitesinden alabilecekler. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

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