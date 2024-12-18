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EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifremi unuttum

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifremi unuttum

Yeni Şafak
17:3018/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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EBA giriş
EBA giriş

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan dijital eğitim platformudur. EBA öğrenci giriş işlemiyle ders içeriklerine, canlı derslere ve sınavlara kolayca ulaşabilirsiniz. EBA giriş yapmakta zorlanıyorsanız, EBA şifremi unuttum seçeneğiyle şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. İşte Eba öğrenci giriş paneli ve şifre alma işlemleri hakkındaki detaylı bilgiler.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler tek bir platformda buluşuyor. EBA öğrenci giriş yaparak derslere erişebilir, ödevlerini tamamlayabilir ve öğretmenleriyle iletişime geçebilirler. EBA şifremi unuttum diyorsanız, kolayca şifrenizi sıfırlayarak sisteme tekrar giriş yapabilirsiniz. EBA, uzaktan eğitimin vazgeçilmez adresi!

EBA öğrenci giriş nasıl yapılır?

EBA öğrenci giriş
ekranını haberimizden görebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenciler için geliştirdiği ve içerisinde eğitim ile ilgili bir çok verinin yer aldığı Eğitim Bilişim Ağı (
EBA
) hakkındaki ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

EBA öğrenci giriş işlemiyle öğrenciler, ders tekrarı yapabilir, interaktif materyallere ulaşabilir ve sınavlara hazırlanabilir. EBA şifremi unuttum sorunu yaşayan öğrenciler için sistemde şifre yenileme seçenekleri bulunmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen birçok özelliği bünyesinde barındırır.

EBA şifremi unuttum

EBA şifremi unuttum diyorsanız hemen harekete geçin! Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden şifrenizi kolayca sıfırlayabilirsiniz. EBA öğrenci giriş yaparak online eğitimin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. EBA, öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıran ve öğrenmelerini destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Adım adım Öğrenciye EBA şifresi verme işlemi

Öğrencinin tabletni aktive edebilmesi için EBA şifresine sahip olması gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin kendi öğrencilerinin EBA şifresini oluşturması gerekmektedir. Oluşturduğu şifreyi tabletiyle birlikte öğrenciye teslim etmelidir. Bu işlemin aktivasyondan bir kaç gün önce yapılması ve tablet dağıtılacak bütün öğrencilerin şifrelerinin oluşturulması gerekmektedir. Önce öğretmen EBA'ya giriş yapmak için EBA giriş'i açar. http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ giris.jsp) Açıklamaları Öğrencinin tabletini aktive edebilmesi için EBA şifresine sahip olması gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin kendi öğrencilerinin EBA şifresini oluşturması gerekmektedir. Oluşturduğu şifreyi tabletiyle birlikte öğrenciye teslim etmelidir. Bu işlemin aktivasyondan bir kaç gün önce yapılması ve tablet dağığılacak bütün öğrencilerin şifrelerinin oluşturulması gerekmektedir. EBA giriş sekmesinde; 1. Kullanıcı adı alanına TC Kimlik Numarasını(Öğretmenin kendi TC Kimlik Numarası) girer. 2. Şifre alanına daha önce oluşturduğu EBA şifresini girer(Öğretmenin şifresi). EBA'ya giriş yaptıktan sonra öğrenciye EBA şifresi oluşturmak için (http://www.eba.gov.tr/ogrencisifre) bağlantısına tıklar. Öğrenciye şifre oluşturma sayfası açılır.Şifresini oluşturacağı öğrencinin TC Kimlik Numarasını ilgili alana yazar. Tamam düğmesine tıklar. Öğrencinin EBA şifresi başarılı bir şekilde oluşturuldu. Ekranda şifresi oluşturulan öğrencinin adı, soyadı ve şifresi, görünmektedir. Oluşturulan şifreyi öğrenciye teslim ediniz. Öğrencilerin TC Kimlik Numaralarını hatırlayamama ihtimaline karşın bu bilgiyi de öğrenciyle paylaşınız. Artık öğrenciler kendi tabletlerini aktive edebilirler.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nedir?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim firmaları tarafından hazırlanan pek çok dijital kaynak EBA'da yayınlanırken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri içerikleri sunma imkânı bulabileceklerdir.

Böylece bir kaynak havuzu oluşturulmuş ve öğrenmeye hevesli herkesin kullanımına sunulmuş olacaktır. Bu da eğitimin kapılarını bütün insanlara açıp dört duvar dışında da gerçekleştirilmesine zemin sağlayacaktır. Yani eğitim hayatın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Öğrencilerin ezberci zihniyetten kurtularak kendi başına karar verebilen ve kendi kendine öğrenebilen bireyler olmasını sağlayacaktır. Ayrıca öğrenciler EBA çatısında buluşunca Türkiye'nin her bir köşesindeki akranlarıyla iş birliği yapmış ve ekip çalışmasını öğrenmiş olacaktır. Öğretmen merkezli eğitimden sıyrılıp öğrenci merkezli eğitimin hayata geçirilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, iyi hazırlanmış kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.

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