EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA şifremi unuttum

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler tek bir platformda buluşuyor. EBA öğrenci giriş yaparak derslere erişebilir, ödevlerini tamamlayabilir ve öğretmenleriyle iletişime geçebilirler. EBA şifremi unuttum diyorsanız, kolayca şifrenizi sıfırlayarak sisteme tekrar giriş yapabilirsiniz. EBA, uzaktan eğitimin vazgeçilmez adresi!

EBA öğrenci giriş nasıl yapılır?

EBA öğrenci giriş ekranını haberimizden görebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenciler için geliştirdiği ve içerisinde eğitim ile ilgili bir çok verinin yer aldığı Eğitim Bilişim Ağı ( EBA ) hakkındaki ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

EBA öğrenci giriş işlemiyle öğrenciler, ders tekrarı yapabilir, interaktif materyallere ulaşabilir ve sınavlara hazırlanabilir. EBA şifremi unuttum sorunu yaşayan öğrenciler için sistemde şifre yenileme seçenekleri bulunmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen birçok özelliği bünyesinde barındırır.

EBA şifremi unuttum

EBA şifremi unuttum diyorsanız hemen harekete geçin! Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden şifrenizi kolayca sıfırlayabilirsiniz. EBA öğrenci giriş yaparak online eğitimin tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. EBA, öğrencilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıran ve öğrenmelerini destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Adım adım Öğrenciye EBA şifresi verme işlemi

Öğrencinin tabletni aktive edebilmesi için EBA şifresine sahip olması gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin kendi öğrencilerinin EBA şifresini oluşturması gerekmektedir. Oluşturduğu şifreyi tabletiyle birlikte öğrenciye teslim etmelidir. Bu işlemin aktivasyondan bir kaç gün önce yapılması ve tablet dağıtılacak bütün öğrencilerin şifrelerinin oluşturulması gerekmektedir. Önce öğretmen EBA'ya giriş yapmak için EBA giriş'i açar. http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ giris.jsp) Açıklamaları Öğrencinin tabletini aktive edebilmesi için EBA şifresine sahip olması gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin kendi öğrencilerinin EBA şifresini oluşturması gerekmektedir. Oluşturduğu şifreyi tabletiyle birlikte öğrenciye teslim etmelidir. Bu işlemin aktivasyondan bir kaç gün önce yapılması ve tablet dağığılacak bütün öğrencilerin şifrelerinin oluşturulması gerekmektedir. EBA giriş sekmesinde; 1. Kullanıcı adı alanına TC Kimlik Numarasını(Öğretmenin kendi TC Kimlik Numarası) girer. 2. Şifre alanına daha önce oluşturduğu EBA şifresini girer(Öğretmenin şifresi). EBA'ya giriş yaptıktan sonra öğrenciye EBA şifresi oluşturmak için (http://www.eba.gov.tr/ogrencisifre) bağlantısına tıklar. Öğrenciye şifre oluşturma sayfası açılır.Şifresini oluşturacağı öğrencinin TC Kimlik Numarasını ilgili alana yazar. Tamam düğmesine tıklar. Öğrencinin EBA şifresi başarılı bir şekilde oluşturuldu. Ekranda şifresi oluşturulan öğrencinin adı, soyadı ve şifresi, görünmektedir. Oluşturulan şifreyi öğrenciye teslim ediniz. Öğrencilerin TC Kimlik Numaralarını hatırlayamama ihtimaline karşın bu bilgiyi de öğrenciyle paylaşınız. Artık öğrenciler kendi tabletlerini aktive edebilirler.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nedir?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.MEB ve içeriklerini paylaşmaya gönüllü eğitim firmaları tarafından hazırlanan pek çok dijital kaynak EBA'da yayınlanırken öğretmen ve öğrenciler de ürettikleri içerikleri sunma imkânı bulabileceklerdir.