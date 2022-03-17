Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor Büyümeye giden yollar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor: Büyümeye giden yollar

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda 4 kat büyümesinde hayata geçirdiği ulaşım projelerinin katkısı önemli rol oynuyor. Ulaşımda köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, hava yolu ve demir yollarına yapılan 169,2 milyar dolarlık yatırımla dünya ticaretinin lojistik üssü konumuna geldik. Yarın açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’yle Asya ve Avrupa 6. kez birbirine bağlanacak.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor: Büyümeye giden yollar
1915 Çanakkale Köprüsü

Türkiye’nin son 20 yılda ekonomide yaklaşık 4 kat büyümesinde ulaşım projeleri önemli bir etken oldu. Mega projelerinin bir yenisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle yapılacak. Köprü ile iki kıta bir kez daha birbirine bağlanacak.

HAVALI PROJELER

  • Son 20 yılda ulaşım ve haberleşmede toplam 169,2 milyar dolarlık yatırım devreye alındı. Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden 27 bin kilometreye çıkarken; 14 bin 516 kilometre yüksek standartlı yol, 2 bin 418 kilometre otoyol hizmete sunuldu. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen dağlar da tünellerle aşıldı.
  • Avrasya, Ovit, Bolu, Orhangazi/Samanlı, ve Pirinkayalar önemli tünel projeleri oldu. 589 km’ye ulaşılan toplam tünel uzunluğu ise 2023’e kadar 470 yeni tünel ile 700 km’ye çıkacak. Hava ulaşımında da büyük bir atak yapıldı. 39 olan havalimanı sayısı 56’ya ulaşırken, bu sayı yapımı devam eden yeni havalimanları ile 2022'de 61’e çıkacak.

Mustafa Ilıcalı
Mustafa Ilıcalı

TİCARETTE YENİ LOJİSTİK ÜS

Demir yollarında da önemli bir mesafe kaydedildi. Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarla ise demiryolu uzunluğu 16 bin 675 kilometreye kadar yükseldi. 12 bin 800 kilometrelik demiryolu ağının tamamı sıfırdan yenilendi. Bakü- Tiflis - Kars Demiryolu Projesi ile raylı sistem dış ticaretteki yerini aldı. Ticarette lojistikteki önemli yollardan olan deniz ulaşımında ise birçok liman modernize edildi. Türkiye’nin 150 yıllık rüyası olan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı 2021 yılında hizmete sunuldu. Limanlarımız demiryolu hatları ile entegre hale getirildi. Ulaşım projelerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına etkisini Yeni Şafak’a değerlendiren Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, “Türkiye 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen jeopolitik bir konumda. Ulaşım projeleri sunduğu lojistik imkânlarla yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesini sağladı” dedi.

ULAŞILIRLIK YATIRIMCIYI CEZBEDİYOR

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum gereği, 1,6 milyar insana, 38 trilyon dolar GSYH’ye ve 7 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine hitap ettiğine dikkat çeken Mustafa Ilıcalı şunları kaydetti: “Uluslararası yatırımcılar da ülkemizin bu potansiyelini göz ardı edemiyor. Türkiye erişilirlik sayesinde artık yatırım yapılabilir bir seviyeye geldi. Bakü- Kars- Tiflis Demiryolu ve Marmaray’la Türkiye Çin ile Avrupa arasındaki ticaret lojistiğinde kuzey ve güney koridora göre zaman maliyet açısından avantajlı hale geldi. Türkiye’de yakıttan, zamandan ve çevreden yıllık 14 milyar dolar tasarruf ediliyor. Bu projelerin yılık istihdama katkısı ortalama 703 bine ulaştı.”

İki kıta 6 yerden bağlandı

  • ‘Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Türkiye, son 20 yılda yapılan projelerle birlikte iki kıtayı 6 ayrı noktadan birbirine bağlar hale geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yanı sıra inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye iki kıtayı 6. kez birbirine bağlarken, Asya ve Avrupa arasında alternatifsiz bir geçiş güzergâhı oldu.’

Çanakkale Köprüsü'nde hummalı çalışma: Açılışa iki gün kalan son eksikliler gideriliyor
FOTOĞRAF 9
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Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.<br><br>İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak, Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.<br><br>Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.
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Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.<br><br>Personelin hummalı çalışma yürüttüğü köprünün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek.
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Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.<br><br>\"En\"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
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Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi.<br>Alemdaroğlu, \"Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları... Onları da bugün yarın tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız.\" dedi.<br>
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Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti.<br><br>Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, \"Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim.\" diye konuştu.<br>
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Çanakkale Köprüsü'nde hummalı çalışma: Açılışa iki gün kalan son eksikliler gideriliyor
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor.

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