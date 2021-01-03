Ekonomi Milyonlarca emeklinin maaş zammı yarın belli oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2021 emekli maaşı zammı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin maaş zammı yarın belli oluyor

2021 yılına ilişkin asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ''2021 emekli maaşı zammı ne kadar?'' sorusunun cevabını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık enflasyon verilerini yarın açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi ile milyonlarca emeklinin maaşına 2021 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı da belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2021 yılının girilmesinin ardından milyonlarca emekli yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

2021 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR?

Emeklilerin beklediği tarih geldi, çattı. Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını yarın öğrenecek. 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artışları gösterecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI TAHMİNİ

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak..

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak..

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EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NASIL YANSIYACAK?

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse;

En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak..

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