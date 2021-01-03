Milyonlarca emeklinin maaş zammı yarın belli oluyor

2021 yılının girilmesinin ardından milyonlarca emekli yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

2021 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR?

Emeklilerin beklediği tarih geldi, çattı. Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını yarın öğrenecek. 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artışları gösterecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI TAHMİNİ

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak..

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Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak..

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EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NASIL YANSIYACAK?

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse;

En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak..