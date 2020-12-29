Memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 memur maaşları

Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur maaşları belli oluyor. "Memur zammı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, 2021 memur zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor.

Memur maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor.

EKONOMİ Asgari ücrete yüzde 21.5 zam

MEMURUN KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu.

Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

EKONOMİ 2021 AGİ zam oranları belli oldu

İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak açıklanacak.

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2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR? ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, POLİS, BEKÇİ MAAŞ ZAMMI

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak.

Bu tahminler gerçekleşirse 570,48 TL’ye kadar varan bir zam yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan bin 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek.

2021’de aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 905 ya da 3 918 TL’ye yükselecek.

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2021 ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.

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9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.

2021 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Başkomiser maaşının 6580 liradan 7 bin 047 liraya yükselmesi bekleniyor.

2021 BEKÇİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi (9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 liraya çıkması bekleniyor.

FOTOĞRAF 7 Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. Memurun zamlı maaşı belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin lira Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

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2021 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak

2021 MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

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