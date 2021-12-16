Ekonomi 2022 işsizlik maaşı ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2022 işsizlik maaşı ne kadar?

Aylardır merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. İşsizlik maaşı ise merak konusu oldu. İşte 2022 yılının işsizlik maaşları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
2022 işsizlik maaşı ne kadar?
2022 işsizlik maaşı belli oldu.

Asgari ücret rakamları açıklandı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşandı. 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU

Belirlenen yeni asgari ücret rakamlarıyla birlikte işsizlik maaşı da merak konusu oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor
EKONOMİ
İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor

SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı
ÖZGÜN
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı
Tıklım tıklım doldu

Tıklım tıklım doldu

İstanbul'a çok yakın orman köşkleri büyük ilgi görüyor.
Denizi yok balığı çok

Denizi yok balığı çok

Yıllık 500 ton balık kapış kapış satılıyor.
Asgari ücret 4 bin 250 TL

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği rakamı duyurdu.

Merkez Bankası kritik kararını açıkladı.

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.