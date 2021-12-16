2022 işsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücret rakamları açıklandı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşandı. 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU

Belirlenen yeni asgari ücret rakamlarıyla birlikte işsizlik maaşı da merak konusu oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

REKLAM

EKONOMİ İşverenin üzerindeki vergi yükü kalkıyor