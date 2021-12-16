SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Erdoğan Asgari Ücreti Açıkladı

Son dakika asgari ücret haberi... 2022 yılı için en düşük maaş ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00’te 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, saat 15.00’te 2022 yılında uygulanacak asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL olacak? soruları da böylelikle cevap buldu; net ve brüt 2022 asgari ücret belli oldu.

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NET: 2 BİN 825 LİRA

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

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Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrettir. 2021 yılında asgari ücret, 2 bin 825 lira 90 kuruştur.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Aralık 2021 perşembe günü saat 15.00'te son dakika açıklamasıyla asgari ücreti açıklayacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Yıllara Göre Dağılımı

Yıllara göre asgari ücret miktarları aşağıda verildiği gibidir:

• 2017 Brüt Ücreti 1777,50 TL Net Ücreti,404.06 TL’dir.

• 2018 Brüt ücreti 2029 TL Net Ücret 1603 TL’dir.

• 2019 Brüt Ücreti 2558 TL Net Ücreti 2020 TL’dir.

• 2020 Brüt Ücreti 2943 TL Net Ücreti 2324 TL’dir.

• 2021 Brüt Ücreti 3557,50 TL Net Ücreti 2825,90 TL’dir.

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Son 5 yılın verileri gösterilmektedir. Geçen yıla oranla ortalama 500 TL artış yapılmıştır. 5 yıl içindeki artış miktarına bakacak olduğumuzda da ortalama 1780 TL artış olduğunu gözükmektedir. Belirtilen bu fiyatların içerisinde AGİ ücretleri miktarlardır.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

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Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?

Asgari ücret hesaplamak için işverenin çalışan üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi miktarlarını bilmek gerekmektedir. Bu da çalışanın aldığı net ücret miktarını vermektedir. Çalışanın brüt ücretinden kesilen vergi miktarları şu şekilde verilmiştir:

• SGK primi %14

• İşsizlik sigortası %1

• Gelir vergisi %15

• Damga vergisi %07,59

Brüt ücret üzerinden belirlenen bu oranlar, brüt ücretten çıkarılarak net asgari ücret miktarını ortaya çıkarmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den ’asgari ücret’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” dedi.

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2022 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ücretler üzerindeki vergilerle ilgili soru üzerine, “Uygulamaya ilişkin gelir vergisi yükü evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu asgari ücretlide yılın son ayına kadar aylık yüzde sıfır olarak gerçekleşmektedir. Asgari ücrette yılın son aylarında vergi tarifesi ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp, asgari geçim indirimi ile giderilmektedir. Asgari ücretlilerin toplamına baktığımızda vergi yükü aylık 2.34, yıllık 3.25’tir" dedi.

Asgari ücret konusunda Bakan Nebati, "Asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen, bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı görmüş olacağız” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla asgari ücreti ilan

