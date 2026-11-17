Bursa TOKİ kura sonuçları 2026 isim listesi: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer 500 bin sosyal konut projesi konut belirleme kurası sonucu kat blok daire sorgulama ekranı
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa Merkez için başvuran hak sahiplerine yönelik konut belirleme kurası çekiliyor. Gürsu, Karacabey, Kestel ve Nilüfer ilçelerindeki 10 projede yer alan 1.409 adet 2+1 ve 394 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.803 konutun sahipleri belirlenecek. İşte Bursa merkez TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hak sahipleri konut belirleme kura çekiliş sonuçları.
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