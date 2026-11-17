KYK burs ve kredi ödemeleri için 2026-2027 döneminin ilk ödeme tarihi henüz duyurulmadı. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere yapılacak ödemeler, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsayacak.





Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi ödemeleri almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilirken, ilk ödemenin hesaplara yatırılacağı tarih bekleniyor.