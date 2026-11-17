VGM burs sonuçları sorgulama ekranı: VGM Yükseköğrenim üniversite burs sonuçları 2026 açıklandı mı?
VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelecek yeni açıklamaya çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim bursu almak amacıyla başvuruda bulunan öğrenciler, değerlendirme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan VGM değerlendirme süreci, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında toplam 8 taksit ödeme yapılacak. Bu yıl yükseköğrenim bursunun aylık 4 bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte öğrenciler, ödeme takvimini de araştırıyor. Sonuçların posta veya e-posta yoluyla bildirilmemesi nedeniyle adayların resmî internet sitesini takip etmesi gerekiyor. Peki, 2026 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonucu sorgulama ayrıntıları...
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