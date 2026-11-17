HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI 2026 NE ZAMAN? Adli ve İdari Yargı Sınav Tarihleri

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına hazırlanan adaylar, 2026 yılı sınav takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Hakimlik ve savcılık mesleğine adım atmak isteyen binlerce kişi, yazılı sınavın ne zaman yapılacağını, başvuruların hangi tarihlerde alınacağını ve adaylarda aranan şartları araştırıyor. Son yıllarda hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında yürütülen alımlarda yazılı sınav aşaması önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle adaylar, hazırlık programlarını ÖSYM tarafından açıklanacak sınav takvimine göre planlamaya çalışıyor. Başvuru koşulları ve kontenjan bilgileri de sınav sürecine ilişkin merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 2026 hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM başvuruları hangi tarihte alacak? Hakimlik ve savcılık sınavı başvuru şartları neler? İşte adayların araştırdığı ayrıntılar...