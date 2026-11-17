ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu isim listesi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak istihdam kapsamında zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, icra katipliği ve güvenlik görevliliği gibi kadrolar öne çıkıyor. Psikolog ve büro personeli pozisyonları için de alım yapılması beklenirken adaylar, başvuru ve değerlendirme sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının ardından sonuç duyurusunun yapılacağı adres olarak Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi gösteriliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından hak kazanan adaylardan göreve başlamadan önce gerekli belgeleri belirlenen takvim içerisinde teslim etmeleri istenecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte ayrıntılar...