KPSS atama taban puanları: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puanla nereye girilir? İşte lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu kadro ve pozisyonlar

KPSS lisans ve ön lisans sonuçları açıklandı, sırada KPSS ortaöğretim sonuçları var. ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Memur adayları elde ettikleri puanlarla hangi kurama atanırım? sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 KPSS puanıyla hangi kamu kurumlarına tercih yapılabileceği, geçmiş dönem taban puanları ve kadro şartları merak ediliyor. Peki KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puanla nereye girilir? İşte lisans, önlisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu kadro-pozisyonlar en küçük ve en büyük puanlar.