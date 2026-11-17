2026/2 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Bu belirtilen süre zarfında adaylar, KPSS puanlarına ve mezuniyet durumlarına (lisans, ön lisans, ortaöğretim) uygun olan kamu kadroları için sistem üzerinden tercihlerini iletebilecek. Gerçekleştirilecek olan bu merkezi atama sürecinde mülakat şartı aranmaksızın, doğrudan puan üstünlüğüne göre memur alımı yapılacak. Adayların hangi kurumlara, hangi unvanlardaki kadrolara ve hangi nitelik kodlarıyla başvuru yapabileceğini gösteren kapsamlı KPSS tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi de atama süreci kadar büyük bir önem taşıyor. Boş kontenjanları, kadro sayılarını, branş dağılımlarını ve kurumlara ait özel başvuru koşullarını içeren tercih kılavuzunun, tercihlerin başlayacağı başvuru gününde (17 Aralık 2026) veya hemen öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kadroların ve kontenjan sayılarının kesinleşmesi için adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak olan bu resmi kılavuzu yakından takip etmesi gerekiyor.



