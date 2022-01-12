2022 ehliyet harçları belli oldu

Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için öncelikle randevu almak durumunda. Daha sonra ise harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebiliyorlar.
1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.
2022 ehliyet harcı ne kadar oldu?
Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;
A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?
Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;
Vergi dairelerine Anlaşmalı bankalara Gelir İdaresinin internet vergi dairesine Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir. Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir. Ehliyet randevusunda gereken belgeler
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.
Kimlik belgesi Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor), Öğrenim belgesi, Sürücü sağlık raporu, Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu), 1 adet biyometrik fotoğraf, Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan, Adli sicil belgesi
FOTOĞRAF 12
İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...
Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında.
Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.
Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte desteklerin şartları:
HANGİ ALANLARDA DESTEK VAR?<br><br>2 programda da kuruluş, performans ve sertifika desteği var. İleri Girişimci Programı'nda ayrıca makine-teçhizatyazılım ve danışmanlık desteği sağlanıyor. İşte bu destekler:
KURULUŞ: Sermaye şirketine 10 bin, gerçek kişi statüsündekine 5 bin lira.
PERFORMANS: Üst limit her performans dönemi için 20 bin, 2 dönem için 40 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya 1. derecede şehit yakını ise her dönem için ilave 5'er bin lira.
SERTİFİKA: 5 bin lira.<br><br>MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM: Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, ortayüksek teknoloji seviyesindekilere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesindekilere 300 bin lira ödenir. Destek oranı yüzde 75. Makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise orana yüzde 15 ilave edilir.
MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: Üst limit 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75.
KİMLER BAŞVURABİLİR?<br><br>Destek programından yararlanabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:<br><br>İşletme Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı.<br><br>KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı.
Geleneksel Girişimci Programı için geleneksel girişimci eğitiminin, İleri Girişimci Programı için ileri girişimci eğitiminin tamamlanması şart.<br>Girişimcilik eğitimi işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmalı.<br>Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı.
İşletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı.<br>Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekli.
KOSGEB'den geri ödemesiz destek: Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek
Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 yılında da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle birlikte hemen sağlanıyor. Yüksek teknoloji alanında tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verilen destekler...
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş açıklaması: Temmuz ayında gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz
FOTOĞRAF 21
Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren ödeme kalemleri değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile 2022 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi.
GSS PRİMİ NE KADAR?<br>Kurum'dan yapılan açıklamaya göre, sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022'de ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek.<br><br>
Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.<br><br>
EMZİRME ÖDENEĞİ KAÇ TL?<br><br>Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği, yeni yılla birlikte 232 liradan 316 liraya yükseltildi.
Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4A'lı (SSK) çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması, 4B'li (Bağ-Kur) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olmasının yanında prim borcunun bulunmaması gerekiyor.<br><br>
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ<br><br>İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği, 2022 yılı için 1250 lira oldu.
Asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, 2022'de sigortalıların istirahatli bulundukları günlerde 166,80 lira üzerinden hesaplanacak.
Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.
YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMINDA İSTİSNA<br><br>4a statüsünde çalışanlara yapılan tüm ödemelerden kural olarak sigorta primi kesiliyor. Yemek, çocuk ve aile yardımının her yıl belirlenen tutarı ise istisna tutuluyor. 2022 yılında prim kesintisinden istisna edilecek tutar yemek parasında günlük 10.01 TL, çocuk yardımında aylık 100.08 TL, aile yardımında aylık 500.40 TL olarak uygulanacak.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK EN DÜŞÜK PRİM 53.38 TL<br><br>Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanmalarında günlük en düşük prim 53.38 TL, en yüksek prim ise 400.32 TL olacak.<br><br>Kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için primlerini kendileri ödüyorlar. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar günlük asgari ücretin yüzde 32’si, prim borcu bulunmayanlar ise yüzde 20’si oranında ödeme yapıyorlar. GSS prim borcu bulunmayan kısmi süreli çalışanlar, 2022 yılında günlük 33.36 TL prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayabilecekler.
EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR<br><br>Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar 2022 yılında en az 625.50 TL, 30 gün işçi çalıştıranlar da 1876.50 TL sigorta primi ödeyecekler.<br><br>Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan işçi emekli ise bu durumda 10 gün çalıştıranlar 533.76 TL, 30 gün çalıştıranlar da 1601.28 TL sosyal güvenlik destek primi ödeyecekler.
EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ (GÜNDELİKÇİ) İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR<br><br>Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyorlar. Bunların ödeyecekleri prim tutarı 2022 yılında günlük 3.34 TL, 9 gün çalıştırmaları halinde ise 30.06 TL olacak.
EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR<br><br>Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyorlar. Bunların 2022 yılında ödeyecekleri prim tutarı aylık 1626.30 TL olacak.
YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ<br><br>Yurt dışı borçlanması yapanlardan prime esas kazancın yüzde 45’i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75.06 TL prim ödeyecekler.
STAJYER AVUKATLARIN GSS PRİMİ<br><br>Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olan ve anne babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği’nce genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Stajyer avukatlar için 2022 yılında ödenecek aylık GSS prim tutarı 300.24 TL olacak.
YABANCI ÖĞRENCİLERİN GSS PRİMİ<br><br>Yabancı uyruklu öğrenciler brüt asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında GSS primi ödüyorlar. Yabancı öğrencilerin 2022 yılında ödeyecekleri prim tutarı aylık 200.16 TL olacak.
OTURMA İZNİ OLAN YABANCILARIN GSS PRİMİ<br><br>Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetilmek şartıyla GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bunların 2022 yılında ödeyecekleri aylık prim tutarı 1200.96 TL’ye yükseltildi.
Milyonları ilgilendiren genelge: SGK'nin 2022'de geçerli olacak ödenek ve prim rakamları belirlendi
SGK flaş kararı duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni genelge yayımladı. Tek tek açıklandı. Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tüm ödemeler değişti. 2022 ile birlikte çalışanlara ödenen ücretler arttı. Rapor parasından aile yardımına, cenaze ödeneğinden yemek parasına kadar pek çok kalemde ücret artışı oldu. Öte yandan GSS prim borcu, Askerlik ve doğum borçlanmasında da yeni rakamlar belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. İşte SGK'nın yeni genelgesi ile belirlenen yeni ücretlerin detayları...