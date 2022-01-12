2022 ehliyet harçları belli oldu

Ehliyet ve direksiyon sınavlarını geçer not alarak tamamlayan adaylar, ehliyetlerini alabilmek için öncelikle randevu almak durumunda. Daha sonra ise harç ödeme işlemini de tamamlayarak, sürücü belgelerini temin edebiliyorlar.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

2022 ehliyet harcı ne kadar oldu?

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 710,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.160,9 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 60 TL, Toplam: 2.203.70 TL

Ehliyet harç ücreti nereye yatırılır?

Ehliyet başvurusu için yatırılması gereken ücreti;

Vergi dairelerine

Anlaşmalı bankalara

Gelir İdaresinin internet vergi dairesine

Geliştirme işlemini yapan bankaların ATM'sine

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemine ödeme yapılabilir.

Ödemenin yapıldığına dair dekontun randevu gününde yanınızda bulunması istenir.

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Ehliyet randevusunda gereken belgeler

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu yazılı ve direksiyon sınavlarına girerek başarılı olduysanız online ehliyet randevunuzu aldıktan sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekir.

Kimlik belgesi

Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor),

Öğrenim belgesi,

Sürücü sağlık raporu,

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu),

1 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,

Adli sicil belgesi

FOTOĞRAF 12 İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları... Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında. Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte desteklerin şartları: HANGİ ALANLARDA DESTEK VAR?<br><br>2 programda da kuruluş, performans ve sertifika desteği var. İleri Girişimci Programı'nda ayrıca makine-teçhizatyazılım ve danışmanlık desteği sağlanıyor. İşte bu destekler: KURULUŞ: Sermaye şirketine 10 bin, gerçek kişi statüsündekine 5 bin lira. PERFORMANS: Üst limit her performans dönemi için 20 bin, 2 dönem için 40 bin lira. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya 1. derecede şehit yakını ise her dönem için ilave 5'er bin lira. SERTİFİKA: 5 bin lira.<br><br>MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM: Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösterenlere 100 bin, ortayüksek teknoloji seviyesindekilere 200 bin, yüksek teknoloji seviyesindekilere 300 bin lira ödenir. Destek oranı yüzde 75. Makine, teçhizat ve yazılım yerli malı ise orana yüzde 15 ilave edilir. MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: Üst limit 10 bin lira. Destek oranı yüzde 75. KİMLER BAŞVURABİLİR?<br><br>Destek programından yararlanabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:<br><br>İşletme Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalı.<br><br>KOBİ bilgi beyannamesi güncel olmalı. Geleneksel Girişimci Programı için geleneksel girişimci eğitiminin, İleri Girişimci Programı için ileri girişimci eğitiminin tamamlanması şart.<br>Girişimcilik eğitimi işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmalı.<br>Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı. İşletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı.<br>Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekli. KOSGEB'den geri ödemesiz destek: Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 yılında da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle birlikte hemen sağlanıyor. Yüksek teknoloji alanında tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verilen destekler... BiP'te paylaş

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