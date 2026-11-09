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2027 emekli zammında yeni formül: Enflasyon artışının üzerine yüzde 15 ek ödeme ve prim basamağı sistemi

13:24, 09/11/2026, Pazartesi
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2027 emekli zammı için 4 enflasyon verisinin belli olmasıyla geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

2027 yılı Ocak ayında yapılacak emekli zammı için etki analizi çalışmaları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 oranındaki muhtemel enflasyon zammına ek olarak; prim günü, prim ödemesi ve yaş kriterlerine göre ortalama yüzde 15 ilave refah payı verilmesi gündemde. Hazırlanan 1,1 trilyon liralık ek kaynak paketiyle en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Ekonomi yönetiminin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarda "refah payı" eksenli ek ödeme modeli öne çıktı. Adalet ve hakkaniyet esas alınarak hazırlanan yeni modelde emekliler ödedikleri prim günü ve miktarına göre 3-4 farklı basamakta değerlendirilecek.

İLK ETAPTA ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; zam sürecinin ilk aşamasını Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon farkının maaşlara yansıtılması oluşturacak. Yüzde 10'luk enflasyon senaryosunda; 25 bin TL alan SSK/Bağ-Kur emeklisinin kök aylığı 27 bin 500 TL'ye, 30 bin TL alanın maaşı 33 bin TL'ye yükselecek. Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının ise enflasyon zammıyla 26 bin TL sınırına çekilmesi planlanıyor.

PRİM GÜNÜNE GÖRE REFAH PAYI: 1,1 TRİLYON TL'LİK EK KAYNAK MASADA

Yeni formüle göre enflasyon zammının ardından ortalama yüzde 15 ilave ek ödeme devreye girecek. 1,1 trilyon TL'lik dev kaynağın ayrıldığı çalışmada adalet ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla 'prim ödemesi', 'prim gün sayısı' ve 'yaş' esas alınacak. Yüksek prim ödeyen ve gün sayısı fazla olan emekliler oluşturulacak prim basamaklarına göre daha yüksek oranda ek ödemeden yararlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

Enflasyon zammı ve ortalama yüzde 15'lik ek ödeme birlikte uygulandığında:

En düşük emekli maaşı:
 23.552 TL'den önce 26.000 TL'ye, ek ödemeyle birlikte 29.900 - 30.000 TL seviyesine,
En düşük memur emeklisi maaşı:
 Yüzde 8 toplu sözleşme/enflasyon zammıyla 34.050 TL'ye, yüzde 15 ek ödemeyle ise 39.158 TL seviyesine yükselecek.
  • Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD / Vatandaşlık Maaşı) kapsamındaki aylık 9.358 TL'lik yardım paketi ise bu zam çalışmasından bağımsız bir sosyal destek programı olarak 2,5 milyon haneye sunulacak.

Özgün
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Başlıklar :emekli zammı2027 emekli zammıenflasyonrefah payıprim basamağı sistemi
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2027 emekli zammında yeni formül: Enflasyon artışının üzerine yüzde 15 ek ödeme ve prim basamağı sistemi
2027 emekli zammı için 4 enflasyon verisinin belli olmasıyla geriye 2 enflasyon verisi kaldı.
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