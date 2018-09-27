Ekonomi 3 havalimanında ilk yolcu testi yapıldı
EMLAK

​İstanbul Yeni Havaalanı’nda ilk kez yolcu testi

3. havalimanında ilk yolcu testi yapıldı

Açılmasına sayılı günler kala İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları çalışanları gerçek yolcu gibi hareket ederek, bagajlarıyla havalimanının bankolarında kuyruğa girip gerçekleşecek işlemlerin tatbikatını yaptı. Aksaklıklar not alırken, ilk tecrübe olumlu not aldı.

Haber Merkezi IHA
İstanbul Yeni Havalimanı
İstanbul Yeni Havalimanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağının açıklamasının ardından havalimanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcu testi gerçekleştirildi.

Ellerinde valizlerle kuyruğa girdiler

Türk Hava Yolları’nın büyük taşınmayı gerçekleştirecek ekibi, sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler. Yolcu kabul bankolarının önünde ellerinde valizleri ile kuyruğa giren THY ekibi, İGA tarafından kullanıma alınan bilgi işlem alt yapısını test etti.

THY çalışanları ilk önce yolcu gibi bankoların önünde kuyruk oluşturdu, yolcu kayıt kabul işlemlerini yine THY personeli yaptı. TK 6902 ve TK 6904 sefer kodları verilen uçuşun bilgileri, bilgisayar ekranları ve uçuş bilgi panolarına yansıtıldı. Bu arada bagaj gönderme sistemleri de test edildi. Kontuvarlar çalıştırıldı.

Yaşanan sıkıntıları tek tek rapor altına alan Türk Hava Yolları ekibi, ilk günkü çalışmadan olumlu not verdiler. Öte yandan ilk yolcu testi de fotoğraf karalerine yansıdı. Fotoğraflarda THY çalışanları valizleriyle bankolar önünde kuyruk oluşturması ve bagaj teslimi yapmaları görülüyor.

Halk plajları için önemli karar
EKONOMİ
Halk plajları için önemli karar

150 bin ton 'yeşil altın' bekleniyor
EKONOMİ
150 bin ton 'yeşil altın' bekleniyor

TPF Başkanı Altunbilek: Fiyat artışlarının sebebi biz değiliz
EKONOMİ
TPF Başkanı Altunbilek: Fiyat artışlarının sebebi biz değiliz

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.