Ekonomi 45 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
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Ayvacık-Küçükkuyu arası 5 dakikaya düşecek

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve 45 dakikada geçilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden iki tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kaz Dağı rampaları
Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kaz Dağı rampaları

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen iki tünel, 2023 yılında açılarak bölge trafiği rahatlatılacak.

  • Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, projenin tamamlanmasıyla sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkacak.

Kazdağları rampaları

BÖLGENİN GELİŞİMİNE DE KATKI SUNACAK

Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yolun hizmete açılmasıyla, Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

Tünel çalışmaları devam ediyor.

5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. Şu anda 45 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım, tünellerin hizmete açılmasının ardından 5 dakika sürecek.

Kazdağları rampaları

GÜNDE 7 BİN ARAÇ KULLANIYOR

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, bin 200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yolda ulaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.

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