5 bin kWh sınırını aşana yüksek tarife

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bunun yüzde 3’ü yani 1,2 milyon abone etkilenecek. Bir önceki yıl ya da bu yıl toplam tüketimi 5 bin kilovatsaati yani TL olarak 12 bin 564 TL’yi geçen tüketici veya örneğin Ocak-Mayıs ayları arasında toplam kullanımı 12 bin 564 TL’yi geçen tüketici bu kapsama girecek. 2024’te yıllık 5 bin kilovatsaat sınırı aşılmışsa yine yılbaşından itibaren tüketici bu düzenlemeden etkilenecek.