5 bin kWh sınırını aşana yüksek tarife

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bunun yüzde 3’ü yani 1,2 milyon abone etkilenecek. Bir önceki yıl ya da bu yıl toplam tüketimi 5 bin kilovatsaati yani TL olarak 12 bin 564 TL’yi geçen tüketici veya örneğin Ocak-Mayıs ayları arasında toplam kullanımı 12 bin 564 TL’yi geçen tüketici bu kapsama girecek. 2024’te yıllık 5 bin kilovatsaat sınırı aşılmışsa yine yılbaşından itibaren tüketici bu düzenlemeden etkilenecek.
Sanayi tüketicileri, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin kamu, özel, diğer grubunda ise yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Söz konusu sektörlerdeki limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak.