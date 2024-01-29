"Ocak ayının başında enflasyon rakamı açıklandı. 2023 yılının ikinci altı ay enflasyonu 37,57 oldu. Bir kısım kamu işçimizin sözleşme tarihi ocak ayı itibarıyla başlıyor. Onlar 32,57 zam aldı. Sözleşmeleri mart ve sonraki aylarda başlayanlar bu rakamı alamıyor. Arada 10 ila 14 puan fark var. Bu işçiler haklı olarak ocak ayındaki enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi. Bunun üzerine, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu topladık. Süreç içinde yedi kez toplandık. 15-20 gün içinde Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kime gidilmesi gerekiyorsa, gittik. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı ile oturduk. 'Sözleşme yok, zamanı gelince bu parayı alın' dediler. Bunun üzerine baktık bunların bize bir şey vereceği yok, çarşamba günü Kamu Koordinasyon Kurulunu tekrar topladık. Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile görüşüldü."