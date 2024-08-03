Abdülhamid Han’a Karadeniz görevi

Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi artırmak için çalışmalar sürüyor. 2021'de Akdeniz'e arama tarama faaliyetine gönderilen Abdülhamid Han sondaj gemisi buradaki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz’e doğru yola çıktı. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi Sakarya Doğal Gaz Sahası’nın geliştirilmesi ve Karadeniz’deki diğer lokasyonlarda arama kuyuları kazılması amacıyla Karadeniz’e geçecek. Abdülhamid Han, Güney Kore’de Daewoo tersanesinde üretildi. 239 metre boya, 42 metre genişliğe, 19 metre borda yüksekliğine sahip geminin 112 metrelik kule yüksekliği bulunuyor. 12 bin 120 metre derinliğe kadar sondaj yapabilen gemi, boğaz geçişini tamamladıktan sonra Filyos Limanı’na gidecek ve burada kule montajı yapılacak.

KULESİ SÖKÜLDÜ

Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin yükseklikleri nedeni ile geminin 112 metre olan kulesi, İzmir Aliağa’da söküldü. Kulenin 56 metrelik kısmının sökülmesinin ardından Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı’na geldi. Gemi, boğaz geçişinin ardından Sakarya Gaz Sahası’nda sondaj çalışmalarına katılacak.

DÖRDÜNCÜ GÖREV YERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 180 milyon dolara satın alarak envanterine geçirdiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyusundan sonra dördüncü görevi Sakarya olacak.

10 MİLYON HEDEFİNE KATKI

İstanbul Boğazı’nda Abdülhamid Han’ı yeni görev yerine uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini çok hızlı bir şekilde artırmamız lazım. 2025 yılının ilk çeyreğinde hedefimiz 5,5 milyon metreküpü 10 milyon metreküpe yani neredeyse 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak hale getirebilmek” dedi.

Mavi Vatan destan olacak

Petrol ve doğal gaz aramada ilk lokasyonlarının Akdeniz olduğunu anımsatan Bayraktar, “Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Mavi Vatan’a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar da var. Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bununla ilgili de planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

5 milyon hanenin ihtiyacı yerli gazdan

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın satın alınan bir yüzer üretim tesisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığını anımsatarak “Oradan da 10 milyon metreküplük yani yine bir 5 milyon hane halkına yetecek doğal gazı üreteceğiz 2026 yılı içerisinde. Dolayısıyla 10 milyon hane halkının ihtiyacını biz kendi gazımızla Karadeniz'de üretmiş olacağız” diye konuştu.







