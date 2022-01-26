​-Afet konutları bu yıl sahiplerine teslim edilecek

Geçen yıl Elazığ, Malatya, Kartal ve Giresun’un ardından, bu yıl da afetten etkilenen vatandaşlara konutları teslim edilecek. Depremden etkilenen İzmir’de 795 konut ve 157 dükkan daha, bu yılın ilk aylarında tamamlanarak sahiplerini bulacak.

Afetlerin neden olduğu yaraları sarmaya çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sel ve deprem dolayısıyla evsiz kalan vatandaşları bu yıl da evlerine kavuşturacak.

Afetlerden ev ve iş yeri hasar görenlere kira, eşya ve taşınma yardımlarının yanı sıra, vatandaşları evlerine kavuşturmak için çalışmalar da tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda son dönemde yaşanılan tüm afetlerin yol açtığı yaraları sarmak için toplam 44 bin 728 konut ve köy evi, 485 iş yeri, 25 okul, 18 cami, 2 yurt/pansiyon ve 3 bin 984 ahır yapılıyor.

JET HIZIYLA TESLİMAT

Geçen yaz yeşili küle çeviren Antalya ve Muğla yangınlarını takiben Antalya’da bin 239 konutun ve 600 ahırın, Muğla’da 110 konutun ve 130 ahırın yapımı sürüyor.

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2021’de yaşanan İzmir depremi sonrasında 5 bin 400 konut ve 371 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 411 bağımsız birimin yapımına başlanmış, yerinde dönüşüm yapılan 596 konut ve 145 dükkân olmak üzere toplam 741 bağımsız bölümü yıl sonuna hak sahiplerine teslim edilmişti. 795 konut ve 157 dükkan ise bu yılın ilk aylarında tamamlanacak. Geriye kalan inşaatların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

YENİ ŞEHİRLER DOĞDU

2020’de yaşanan Elazığ depremi sonrasında 23 bin 799 konutun, 16 okulun, 12 caminin, 2 yurt ve pansiyonun ve 447 ahırın, Malatya’da ise 6 bin 247 konutun, 9 okulun, 6 caminin ve 705 ahırın yapımı planlandı. Geçen yıl sonu tüm konutlar depremzede vatandaşlara teslim edildi.

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SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrasında ise Giresun’da 619 konut, 122 dükkânın ihalesi yapılmıştı. 229 konutu ve 82 dükkânı bitirildi, diğer konut ve dükkânların yapımı devam ediyor. Sel felaketi sonrasında Kastamonu, Sinop ve Bartın’da bin 265 konutun yapımına devam ediyor. Rize sel felaketi sonrasında 364 konutun, 50 köy evinin, 10 iş yerinin ve 5 çay evinin yapımına başlandı.

FOTOĞRAF 5 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Dereiçi köyünde afet yapılarının inşasına yaklaşık 4 ay önce başlandı.<br><br>41 konut, 1 iş yeri, 1 köy konağı, 2 misafirhane ile 64 ahır ve samanlıktan oluşan projede, yüzde 65'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.<br><br>Köy muhtarı Sabri Duman, AA muhabirine, 17 Mart'ta çok büyük yangın afeti yaşadıklarını söyledi. Yangının üzerinden 9 ay geçtiğini belirten Duman, \"Devletimiz her gün halimizi, hatırımızı sordu. İhtiyaçlarımızı giderdi. Buradaki çalışmaları takip etti. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına bizim derdimizle dertlenen herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz yangının ikinci günü iki bakanıyla buradaydı. O gün bugün yaralarımız sarılıyor, yeni konutlarımız yapılıyor.\" diye konuştu.<br><br>Duman, konutların 7 bloktan oluştuğunu kaydederek, 4 blokta kaba inşaatın bittiğini ve ince işlere başlandığını, 3 blokta da çalışmaların sürdüğünü aktardı. Hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Duman, \"Vatandaşlarımız şu an geçici konutlarında. Dışarıda kalan kimse yok. Her ne kadar geçici konutlarda olsalar da misafir sayılırlar. O nedenle yeni kalıcı evlerimize yerleşeceğimiz günü sabırla bekliyoruz. Bugüne kadar yapılan işlerden çok memnunuz. Devletimiz arkamızda.\" değerlendirmesinde bulundu. Sabri Duman, çok sayıda ahır ve samanlığın da yandığını anımsatarak şöyle devam etti:<br><br>\"Hayvanları yanan vatandaşlarımıza devletimiz hayvanlarını verdi. Ahır ve samanlıkların da büyük bölümü yapıldı. Ahır ve samanlıklarımız 16 blok halinde inşa ediliyor. Her blokta 4 ahır, samanlık olmak üzere toplamda modern 64 ahır samanlık yapılıyor. İnşaatlar çok hızlı ilerliyor. Biz bu denli hızlı olacağını beklemiyorduk. TOKİ tarafından yapılan inşaatlarımız en geç nisan, mayısta bitmiş olup hak sahiplerine teslim edilecek inşallah.\"<br><br>Geçmişi ve anıları yangında yok olan vatandaşların o dönemde çok büyük karamsarlık içinde olduğunu dile getiren Duman, \"Yangın sonrası yapılan hizmeti görünce herkes çok memnun ve devletimize müteşekkir. Türkiye'nin her yerinden bizlere yardım geldi. Biz ihtiyacımızdan fazlasını kabul etmedik. Bunun vebaline girmek istemedik.\" ifadelerini kullandı.<br><br> Artvin'de yangınzedeler için inşa edilen afet konutları hızla yükseliyor Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. BiP'te paylaş

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