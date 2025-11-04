AJet Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda hızla büyüyerek Ankara'yı bir başkente daha bağladı. Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı.

Ankara'da dün yapılan törenin ardından Bağdat'a hareket eden uçak, 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.