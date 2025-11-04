Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
AJet Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

AJet Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

14:504/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.
Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.

Yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara'dan Bağdat'a tarifeli sefer başlattı.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda hızla büyüyerek Ankara'yı bir başkente daha bağladı. Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Irak'ın başkenti Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da seferlere başladı.

Ankara'da dün yapılan törenin ardından Bağdat'a hareket eden uçak, 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Hava yolu şirketi, Ankara'dan Bağdat'a seferlerini pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirecek.

Ankara'dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını artıran AJet, Avrupa'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara'dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenliyor. Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

#AJET
#Ankara
#Bağdat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Pastırma sıcakları bitti mi? Havalar ne zaman soğuyacak?