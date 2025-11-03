Yeni Şafak
Ankara’ya yeni hat müjdesi

Haber Merkezi
13:553/11/2025, Pazartesi
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu
Ankara’nın dış hat uçuşlarından Barcelona ve Madrid’den sonra, Bağdat seferlerine başlandı. 3 Kasım itibariyle Ankara-Bağdat arası direkt uçuşlar ile vatandaşlar aktarmasınız daha hızlı seyahat edebilecek. Müjdeyi AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay duyurdu. Oktay, ‘’Ankara Vizyon 2035, hedefleri doğrultusunda, AJet tarafından Ankara'dan Tiflis, Erbil, Madrid ve Barselona’dan sonra ya başlatılan direkt uçuş hatlarına ilaveten bugün itibariyle ‘Bağdat’ eklendi’’ dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay yaptığı sosyal medya paylaşımı ile
Ankara’dan önemli uluslararası merkezlere direkt uçuşların başlatılması konusunda atılan yeni bir adımı daha duyurdu.

Yeni frekans Bağdat

Müjdeyi sosyal medyadan duyuran AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
"Ankara Vizyon 2035, hedefleri doğrultusunda, AJet tarafından Ankara'dan Tiflis, Erbil, Madrid ve Barselona"ya başlatılan direkt uçuş hatlarına ilaveten bugün itibariyle ‘Bağdat’ seferleri’’ eklenecek
açıklamasında bulundu.

Ankara’dan geçtiğimiz aylardan Barcelona ve Madrid arasından direkt uçuşlar başlamıştı.
Ankara Plus Programı ve Vizyon 2035 programı kapsamında Ankara’ya Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Avrupa ve Afrika’dan yeni noktalara eklenmeye devam edecek.


#Ankara
#Bağdat
#AJET
#AK Parti
#Ankara Milletvekili
#Fuat Oktay
