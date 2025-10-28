500 bin sosyal konut projesinde merak edilenler: 25 soruya 25 cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, projeye yönelik birçok soru da gündeme geliyor. Bakan Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut hakkında merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı. Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık” mesajını verdi.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA

Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayacağı proje kapsamında konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vade koşullarıyla sunulacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 30 sorudan merak edilen 25'inin cevapları şunlar:

1 Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

2 Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

3 Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. Diğer alıcı adayları.

4 “Genç” kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

5 “Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?

Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

6 İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

240 AY VADE İMKANI

7 Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

8 Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak.

9 Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek mi?

Evet.

10 Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

11 e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

HİSSELİ TAPU SAHİBİ BAŞVURABİLECEK

12 Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

13 Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

14 Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?

Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

15 Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

Sözleşme tarihinden sonraki ay.

16 Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?

Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

17 Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

18 Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.

ASGARİ GELİR ŞARTI YOK

19 Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet. Asgari gelir şartı yoktur.

20 Depremzedeyim. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?

Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak.

21 Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.

22 Farklı aile bireyleri başvurabilir mi?

Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.

23 Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Konutu olanlar başvuru yapamazlar.

24 Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

Hayır.

25 Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

ADANA : 12.292

ADIYAMAN : 6.620

AFYONKARAHİSAR : 4.370

AĞRI : 2.840

AKSARAY : 2.476

AMASYA : 2.601

ANKARA : 30.823

ANTALYA : 13.213

ARDAHAN : 619

ARTVİN : 1.020

AYDIN : 7.123

BALIKESİR : 7.548

BARTIN : 1.240

BATMAN : 3.810

BAYBURT : 723

BİLECİK : 1.419

BİNGÖL : 2.072

BİTLİS : 2.363

BOLU : 1.950

BURDUR : 2.208

BURSA : 17.225

ÇANAKKALE : 3.376

ÇANKIRI : 1.753

ÇORUM : 2.867

DENİZLİ : 6.190

DİYARBAKIR : 12.165

DÜZCE : 2.470

EDİRNE : 2.530

ELAZIĞ : 3.685

ERZİNCAN : 1.760

ERZURUM : 4.905

ESKİŞEHİR : 6.025

GAZİANTEP : 13.890

GİRESUN : 1.576

GÜMÜŞHANE : 926

HAKKARİ : 1.557

HATAY : 12.639

IĞDIR : 1.200

ISPARTA : 2.889

İSTANBUL : 100.000

İZMİR : 21.020

KAHRAMANMARAŞ : 8.195

KARABÜK : 1.600

KARAMAN : 1.550

KARS : 1.730

KASTAMONU : 2.380

KAYSERİ : 7.562

KİLİS : 1.170

KIRIKKALE : 1.689

KIRKLARELİ : 2.255

KIRŞEHİR : 1.633

KOCAELİ : 10.340

KONYA : 15.000

KÜTAHYA : 3.592

MALATYA : 9.609

MANİSA : 7.229

MARDİN : 5.357

MERSİN : 8.190

MUĞLA : 6.197

MUŞ : 2.142

NEVŞEHİR : 2.068

NİĞDE : 2.604

ORDU : 3.334

OSMANİYE : 2.990

RİZE : 2.042

SAKARYA : 6.633

SAMSUN : 6.397

SİİRT : 1.527

SİNOP : 947

SİVAS : 3.904

ŞANLIURFA : 13.190

ŞIRNAK : 1.492

TEKİRDAĞ : 6.865

TOKAT : 3.392

TRABZON : 3.734

TUNCELİ : 775

UŞAK : 2.464

VAN : 6.803

YALOVA : 1.805

YOZGAT : 2.858

ZONGULDAK : 1.872







