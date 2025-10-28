500 bin sosyal konut projesinde merak edilenler: 25 soruya 25 cevap

81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular 10 Kasım’da başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konuta ilişkin en çok merak edilen 30 soruyu yanıtladı. Proje dar gelirliye yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı sunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, projeye yönelik birçok soru da gündeme geliyor. Bakan Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut hakkında merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı. Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık” mesajını verdi.
BAŞVURULAR 10 KASIM'DA
Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayacağı proje kapsamında konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vade koşullarıyla sunulacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 30 sorudan merak edilen 25'inin cevapları şunlar:
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. Diğer alıcı adayları.
10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.
Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
240 AY VADE İMKANI
Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak.
Evet.
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
HİSSELİ TAPU SAHİBİ BAŞVURABİLECEK
Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
Sözleşme tarihinden sonraki ay.
Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
ASGARİ GELİR ŞARTI YOK
Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak.
Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.
Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.
Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
Hayır.
Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.