500 bin sosyal konut projesinde merak edilenler: 25 soruya 25 cevap

04:0028/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular 10 Kasım’da başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konuta ilişkin en çok merak edilen 30 soruyu yanıtladı. Proje dar gelirliye yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, projeye yönelik birçok soru da gündeme geliyor. Bakan Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut hakkında merak edilen soruları ve yanıtlarını paylaştı. Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık” mesajını verdi.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA

Başvuruların 10 Kasım 2025’te başlayacağı proje kapsamında konutlar, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vade koşullarıyla sunulacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. 30 sorudan merak edilen 25'inin cevapları şunlar:

1 Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

2 Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

3 Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. Diğer alıcı adayları.

4 “Genç” kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

5 “Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?

Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

6 İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

240 AY VADE İMKANI

7 Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

8 Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak.

9 Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek mi?

Evet.

10 Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

11 e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.

HİSSELİ TAPU SAHİBİ BAŞVURABİLECEK

12 Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

13 Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

14 Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?

Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

15 Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

Sözleşme tarihinden sonraki ay.

16 Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?

Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

17 Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

18 Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.

ASGARİ GELİR ŞARTI YOK

19 Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet. Asgari gelir şartı yoktur.

20 Depremzedeyim. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?

Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak.

21 Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.

22 Farklı aile bireyleri başvurabilir mi?

Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.

23 Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Konutu olanlar başvuru yapamazlar.

24 Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

Hayır.

25 Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

ADANA
: 12.292
ADIYAMAN
: 6.620
AFYONKARAHİSAR
: 4.370
AĞRI
: 2.840
AKSARAY
: 2.476
AMASYA
: 2.601
ANKARA
: 30.823
ANTALYA
: 13.213
ARDAHAN
: 619
ARTVİN
: 1.020
AYDIN
: 7.123
BALIKESİR
: 7.548
BARTIN
: 1.240
BATMAN
: 3.810
BAYBURT
: 723
BİLECİK
: 1.419
BİNGÖL
: 2.072
BİTLİS
: 2.363
BOLU
: 1.950
BURDUR
: 2.208
BURSA
: 17.225
ÇANAKKALE
: 3.376
ÇANKIRI
: 1.753
ÇORUM
: 2.867
DENİZLİ
: 6.190
DİYARBAKIR
: 12.165
DÜZCE
: 2.470
EDİRNE
: 2.530
ELAZIĞ
: 3.685
ERZİNCAN
: 1.760
ERZURUM
: 4.905
ESKİŞEHİR
: 6.025
GAZİANTEP
: 13.890
GİRESUN
: 1.576
GÜMÜŞHANE
: 926
HAKKARİ
: 1.557
HATAY
: 12.639
IĞDIR
: 1.200
ISPARTA
: 2.889
İSTANBUL
: 100.000
İZMİR
: 21.020
KAHRAMANMARAŞ
: 8.195
KARABÜK
: 1.600
KARAMAN
: 1.550
KARS
: 1.730
KASTAMONU
: 2.380
KAYSERİ
: 7.562
KİLİS
: 1.170
KIRIKKALE
: 1.689
KIRKLARELİ
: 2.255
KIRŞEHİR
: 1.633
KOCAELİ
: 10.340
KONYA
: 15.000
KÜTAHYA
: 3.592
MALATYA
: 9.609
MANİSA
: 7.229
MARDİN
: 5.357
MERSİN
: 8.190
MUĞLA
: 6.197
MUŞ
: 2.142
NEVŞEHİR
: 2.068
NİĞDE
: 2.604
ORDU
: 3.334
OSMANİYE
: 2.990
RİZE
: 2.042
SAKARYA
: 6.633
SAMSUN
: 6.397
SİİRT
: 1.527
SİNOP
: 947
SİVAS
: 3.904
ŞANLIURFA
: 13.190
ŞIRNAK
: 1.492
TEKİRDAĞ
: 6.865
TOKAT
: 3.392
TRABZON
: 3.734
TUNCELİ
: 775
UŞAK
: 2.464
VAN
: 6.803
YALOVA
: 1.805
YOZGAT
: 2.858
ZONGULDAK
: 1.872


