Ekonomi Bir banka daha konutta faizleri indirdi
EMLAK

Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Bir banka daha konutta faizleri indirdi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın konutta faizleri 0,99'a indirmesinin ardından Akbank da konut kredi faizlerinde indirime gitti. Banka konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı.

Müşterilerine hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunduklarını aktaran Oğuz, "Bunun yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,35'e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Faiz indirimi konutu hareketlendirdi
EKONOMİ
Faiz indirimi konutu hareketlendirdi

Bir milyonluk minibüs hattı yarı fiyatına satılacak
EKONOMİ
Bir milyonluk minibüs hattı yarı fiyatına satılacak

Afiyet olmasın

Afiyet olmasın

Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yemek harcamaları dikkat çekti.
Küstah tehdit

Küstah tehdit

​27 ormanı küle çevirdiğini itiraf eden PKK, 'yine yakacağız' dedi.
Meşru müdafaa hakkımız var

Meşru müdafaa hakkımız var

​Kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlediler.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e iniyor

Oruç Reis
Akdeniz'e iniyor

Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra yeni hamle.
Steve Jobs<br>yaşıyor mu?

Steve Jobs
yaşıyor mu?

​Sosyal medyadaki fotoğraf gündem oldu.
Taksi ücretlerine zam

Taksi ücretlerine zam

Taksimetre açılışı 5, indi bindi ücreti 13 TL oldu.

Su-35'lerde<br>ortak üretim

Su-35'lerde
ortak üretim

Rus lider Putin'den Türkiye'ye önemli teklif.
'Türk astronot gönderelim'

'Türk astronot gönderelim'

Rus uzay heyetinden Erdoğan'a 2023 teklifi.​
Böyle uğurladı

Böyle uğurladı

Erdoğan'ın Moskova'daki temasları sona erdi.
Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüpheliyi jandarmaya teslim etti.
PKK hedefleri<br> böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bir banka daha <br>faizleri indirdi

Bir banka daha
faizleri indirdi

Sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.
Su-57'yi incelediler

Su-57'yi incelediler

Erdoğan, Putin ile Moskova'da bir araya geldi.
600'ün altına düştü

600'ün altına düştü

​Soylu, yurt içindeki terörist sayısının azaldığını açıkladı.
Kabul etmedi

Kabul etmedi

G7 ülkeleri tarafından bağış kararı verilmişti.
Tam 128 adet!

Tam 128 adet!

Türkiye'ye gelen şüpheli yolcunun valizinden çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.