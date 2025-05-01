Albayrak Beton halka arz yolunda

Albayrak Beton, Borsa'ya açılmaya hazırlanıyor. Borsa İstanbul'da halka arz olma işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak başlatan şirket, 2014 yılından beri Üsküdar-Çekmeköy metro hattı projesi ile beraber önemli birçok projenin beton tedarikini sağlıyor. 3 farklı bölgede 4 hazır beton santrali ve yüksek üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.





"YENİ YATIRIM İÇİN KULLANIRIZ"

Uzun zamandır gündemlerinde olan halka arz planlarını İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuran Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, yasal süreçleri takip ettiklerini söyledi. Albayrak, “SPK’ya gerekli başvurumuzu yaptık. Yasal süreci takip ediyoruz. Hedefimiz; sermaye piyasalarından alacağımız güçle yeni yatırımları finanse ederek hem şirketimizin hem Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak” dedi.





4 PROJEYLE KONUT İNŞA EDİYOR

Albayrak, kaliteli hazır beton ürünleriyle nitelikli ve standardı yüksek projelere imza attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “İnşaat sektöründe gayrimenkul üretimimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pek çok önemli markanın ve Anadolu Yakası’ndaki birçok metro projesinin beton tedarikçisi konumundayız. 2008 yılından bu yana 7 projede, toplam 400’den fazla mesken ve ticari ünite nitelikli bağımsız bölüm ürettik. Şu anda 4 inşaat projemiz bulunuyor. Bunlar; Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projeleri. Projeler arasında inşaatı devam eden, tamamlanmak üzere olan ve yapı ruhsatı başvurusu yapılan proje bulunmakta. Tüm projelerde ön satış süreci başlamıştır."





DEPREM RISKI HAZIR BETONA TALEBI ARTIRDI

Potansiyel metro projelerinde de Albayrak Beton markasının öne çıktığını vurgulayan Erdal Albayrak, şöyle devam etti: “2023'te yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm projelerinin yapılmasını zaruri hale getirmesi sebebiyle hazır betona olan talebin daha da artması bekleniyor. Şu anda hazır beton faaliyetlerini yürüttüğümüz projelerin başında metro ve konut projeleri yer alıyor. Diğer projelerin faaliyet alanları ise; hastane, alışveriş merkezi, fabrika, alt yapı, kavşak ve iş merkezlerini kapsıyor.”



