Ekonomi Albayraka çifte ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak’a çifte ödül

Altın Lider töreninde Albayrak Grubu'na çifte ödül birden geldi. Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat 2021'in en beğenilen liderleri kategorisinde zirveye çıktı. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk'e ise CHRO kategorisinde ödül takdim edildi.

Abone Ol Google News
Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Albayrak’a çifte ödül
Altın Lider töreninde Albayrak Grubu'na çifte ödül birden geldi.

Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri arasında kabul edilen “Altın Lider Ödülleri’ sahiplerini buldu. KREA M.İ.C.E tarafından düzenlenen ve 35 bin kişinin tekil oyla belirlediği ‘Altın Lider Ödülleri’ yarışmasında, inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla ve 15 binden fazla çalışanıyla, Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam eden Albayrak Grubu’nun iki üst düzey yöneticisi “2021 yılının En Beğenilen Liderleri” arasına girdi.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat
Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat

CEO kategorisinde Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, CHRO kategorisinde ise İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “2021 Yılı Altın Liderleri” ödülünün sahibi oldu. Altın Lider Ödül törenine Albayrak Grubu’nda 20 yılı CEO olmak üzere, 22 yıla yakın bir süredir çeşitli görevler üstlenen Prof. Dr. Ömer Bolat, ve yurtiçi ve yurtdışı tüm İnsan Kaynakları operasyonlarını yöneten Hüseyin Yavuztürk katıldı.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk

İNSAN VE ÜRETİM ODAK NOKTAMIZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ödülle ilgili olarak “En iyi CEO ödülüne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Albayrak Grubu büyük bir aile, birçok sektörü içinde bulunduran ve farklı dinamikleri barındıran bir yapı. Kurum kültürümüz gereği, hissedarlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, yönetici arkadaşlarımız ve emektar çalışanlarımızla birlikte bir aile ortamı oluşturarak, hem şirketlerimize hem de içinde bulunduğumuz güzel ülkemize ve topluma değer katmayı önceliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLMAK

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ise şunları söyledi: “Aldığımız ödülün arkasında hiç şüphesiz insanı bir kaynak değil, kıymet olarak gören düşüncenin çabaları yer almaktadır. Biz değişime ayak uydurmak yerine, dönüşümün öncüsü olabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Albayrak Medya'ya çifte ödül
GÜNDEM
Albayrak Medya'ya çifte ödül

Albayrak İK'dan büyük başarı: Bu yıl da ’İnsana Saygı’ ödülünün sahibi oldu
EKONOMİ
Albayrak İK'dan büyük başarı: Bu yıl da ’İnsana Saygı’ ödülünün sahibi oldu
Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Yıldızlarla bütünleşen doğa kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akaryakıta indirim

Akaryakıta indirim

​Motorin ve LPG'de pompa fiyatına yansıyacak.
Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

'​Ekonomik saldırıların savuşturulması' konusu masada.

​Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçı ve stokçulara çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.