Albayrak’a çifte ödül

Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri arasında kabul edilen “Altın Lider Ödülleri’ sahiplerini buldu. KREA M.İ.C.E tarafından düzenlenen ve 35 bin kişinin tekil oyla belirlediği ‘Altın Lider Ödülleri’ yarışmasında, inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla ve 15 binden fazla çalışanıyla, Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam eden Albayrak Grubu’nun iki üst düzey yöneticisi “2021 yılının En Beğenilen Liderleri” arasına girdi.

Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat

CEO kategorisinde Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, CHRO kategorisinde ise İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “2021 Yılı Altın Liderleri” ödülünün sahibi oldu. Altın Lider Ödül törenine Albayrak Grubu’nda 20 yılı CEO olmak üzere, 22 yıla yakın bir süredir çeşitli görevler üstlenen Prof. Dr. Ömer Bolat, ve yurtiçi ve yurtdışı tüm İnsan Kaynakları operasyonlarını yöneten Hüseyin Yavuztürk katıldı.

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Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk

İNSAN VE ÜRETİM ODAK NOKTAMIZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ödülle ilgili olarak “En iyi CEO ödülüne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Albayrak Grubu büyük bir aile, birçok sektörü içinde bulunduran ve farklı dinamikleri barındıran bir yapı. Kurum kültürümüz gereği, hissedarlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, yönetici arkadaşlarımız ve emektar çalışanlarımızla birlikte bir aile ortamı oluşturarak, hem şirketlerimize hem de içinde bulunduğumuz güzel ülkemize ve topluma değer katmayı önceliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLMAK

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ise şunları söyledi: “Aldığımız ödülün arkasında hiç şüphesiz insanı bir kaynak değil, kıymet olarak gören düşüncenin çabaları yer almaktadır. Biz değişime ayak uydurmak yerine, dönüşümün öncüsü olabilmek için çalışıyoruz” dedi.

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GÜNDEM Albayrak Medya'ya çifte ödül