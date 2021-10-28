Altın fiyatları kritik eşikte: 28 Ekim altın fiyatlarında son durum

830-840 TL civarında seyreden çeyrek altında şu anda bizdeki fiyat 915 TL. Hafta başı olması dolayısıyla şu anda durağan seyreden altında ilerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz. Dolara müdahale edilirse belki bir düşüş yaşanabilir ancak şu anda ons altın sağlam duruyor. Ons altında da bir yükselme olursa ve dolar da böyle kalırsa altının çeyrek fiyatı 915’lerden 960 TL civarına kadar yükselebilir” diye konuştu.