Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar art arda geliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,3 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında, 456,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 459,3 lira seviyesinden işlem görüyor.
EKONOMİ
Altın yeniden yükselişe geçti
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
EKONOMİ
Altın için çarpıcı tahmin: Ralli henüz tamamlanmadı
Bugün ABD'de öncü dış ticaret göstergeleri ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
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Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüş bazı yatırımcıları etkilese de altının yatırım araçlarından en iyisi olduğunu ve her zaman kazandıracağını söyledi.
Her işte olduğu gibi altının da sahtesi olduğuna dikkat çeken Öner, vatandaşlara güvendikleri kuyumculardan altın almaları tavsiyesinde bulundu.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek salgın haline dönüşen koronavirüs ekonomiyi de olumsuz etkiledi.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında yaşanan sert düşüle ilgili olarak kredi çekerek yatırım aracı olarak altını seçen vatandaşlara altın gibi önerilerde bulundu.
“Altın düşüşe geçse de 2021 yılı başında tekrar yükselecektir” <br> <br> Pandeminin etkisiyle altının yükselişe geçtiğini belirten Öner, “Pandemiden kaynaklı olarak gram altının fiyatı 513 liraya kadar yükseldi. Daha sonra Rusya ve diğer farklı ülkelerden gelen korona virüs aşısının bulunduğu haberleri ile sert bir düşüşe geçti...
Gram altının fiyatı şu anda 455 lira civarlarında yalnız altın uzun vadede 2021 yılı başında veya 2020 yılının sonuna kadar yükselişe geçecektir. Altını her zaman karlı bir yatırım aracı olarak görüyoruz” dedi.
“Kredi çekip altın alanlar altınlarını ellerinde bulundursunlar” <br> <br> Altının yükselmesi insanların alım gücünü düşürdüğünü belirten Öner, “Altın bundan iki hafta önce günde 10 lira yükselmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle ciddi bir alım oldu. Bazı vatandaşlar kredi çekerek altın bile aldılar. Tabi altında yaşanan sert düşüş kredi çekerek altın alanları biraz zarara uğrattı...
Ama kredi çekerek altın alan ve zarara uğrayan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutarlar ise herhangi bir kayıplarının olacağını sanmıyorum. Çünkü altın yine yükselecektir ve rekoru tekrar kırıp daha yükseğe çıkacaktır” diye konuştu.
“Düğün hazırlığı yapanların altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” <br> <br> Düğün hazırlığı yapan vatandaşların altın almakta zorlanacağını ifade eden Öner, “Düğün hazırlığı yapan ve önceden altın alan vatandaşlar onlar daha uyguna aldılar. Şu anda altın almak isteyenler ise yüksek bir maliyetle altın alabilecekler. Altın yükselişe geçmeden 50 bin ya da 60 bin liradan altınlarını aldılar, şu anda almak isteyenler ise 80 ya da 90 bin liradan altınlarını alabilecekler. Tabi buda bütçelerini sarsacaktır. Yine de bir an evvel altınlarını almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
“Altının sahtesi var, güvenilir kuyumculardan altın alın” <br> <br> Altında sahtekarlığı da dikkat çeken Öner şunları söyledi: “Her şeyde olduğu gibi son zamanlarda altının da sahtesi oluyor. Yatırım amacı ya da düğün için altın alan vatandaşlara tavsiyemiz güvendikleri kuyumculardan altınlarını alsınlar. Altın her zaman kazandırır ve altın her zaman güvenli bir limandır. Vatandaşlara altın almaları tavsiyesinde bulunuyorum.”
Diyarbakır kuyumcular odasından ‘altın’ gibi öneri
Koronavirüs salgını küresel piyasaların dengelerini bozarken, gram altın önce yükselmeye, devamında da düşüşe geçti.
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.