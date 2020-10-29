Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın için müthiş iddia Gram altın 525 lira bulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları uçuyur: İşte gram altının fiyatı için son tahmin

Altın için müthiş iddia: Gram altın 525 lira bulacak!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlenen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kıyıda köşede altını bulunanlar fiyatların daha ne kadar yukarı gideceğini merak ederken, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise gram altının yıl sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.

Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.

Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

"Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor"

Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi.

Küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.

Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.

Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum" dedi.

İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
EKONOMİ
İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Abone Ol Google News
Devlet erkanı Anıtkabirde

Devlet erkanı Anıtkabir'de

​Cumhurbaşkanı: Şanlı mazimizden cesaret alarak yürüyoruz.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.

Avcı sürprizi

Avcı sürprizi

Trabzonspor olmadı, bir başka takımla el sıkıştı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Polis bile şoke oldu

Polis bile şoke oldu

14 kişilik yolcu minibüsünden tam 37 kişi çıktı.

İstanbullular dikkat!

İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu uyarısı.
İstanbul'da<br>bir evde bulundu

İstanbul'da
bir evde bulundu

Nesli tükenmekte olan kedi korumaya alındı.
Ermeniler<br>Türklere saldırdı

Ermeniler
Türklere saldırdı

​Fransa'da yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.