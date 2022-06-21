Arabistan seyahat yasağını kaldırdı

Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte vatandaşlarına bazı ülkelere seyahat yasağı getiren Suudi Arabistan; Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam için bu yasakları kaldırdı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA; seyahat yasağını kaldırma kararının salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığını söyledi. Bir ay önce de kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesi üzerine Suudi Arabistan hükümeti, vatandaşlarının Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 16 ülkeye seyahat etmesine yasak getirildiğini duyurmuştu.

TUR OPERATÖRLERİ SEVİNÇLİ

Suudi turistleri Türkiye’ye getiren seyahat şirketleri yetkilileri, yasak kararının kaldırılmasını sevinçle karşıladı. İki yıldır Türkiye özlemi çeken Suudi Arabistanlı turistlerin bu kararı sevinçle karşıladığını belirten tur operatörleri, karşılıklı uçak seferlerinin yeniden sıklaşacağını belirtti.

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Alliance Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Gazvan Hatip, “Biz sadece o bölge ile çalışıyoruz. En yüksek gelirli turist Suudi Arabistan’dan geliyor. Pandemiden önce çok fazla turist geliyordu. Şu anda onların dönmesi Türkiye’nin lehine bir durum. Kişi başı harcamaları çok yüksek. Bu pazarın başka alternatifi yok. Sadece İstanbul’a gelmiyorlar. Trabzon’a, Antalya’ya da gidip ziyaret ediyorlar” dedi.

DÖRT GÖZLE TÜRKİYE’YE GELMEYİ BEKLİYORLAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin de kararın Türk turizmi için çok güzel bir haber olduğunu söyledi. Şahin, “Suudi Arabistanlı turistler Türkiye’yi çok seviyorlar. Pandemi öncesinde Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 2019 verilerine göre yaklaşık 600 bin turist geliyordu. Bu güzel gelişmeyi bekliyorduk. Türkiye’de yatırımı olanlar var. Suudi Arabistanlı turistler diğer turistlere göre, 5-6 kat daha fazla para harcıyor. Kişi başı 4 bin dolarları bulan harcamaları olduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistanlı dostlarımız dört gözle bu yasağın kalkmasını bekliyorlardı. Hatta bize soruyorlardı. Kararın açıklanmasından bu yana Suudi Arabistanlı arkadaşlarımızdan çok telefon aldık. Bir an önce dört gözle Türkiye’ye gelmek istediklerini söylediler” diye konuştu.

Yörünge Turizm Ortadoğu Sorumlusu Kubilay Özdemir ise Suudili turistlerin tur şeklinde değil, daha çok butik olarak Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi.

BAYRAM SONRASI GELİŞLERİ HIZLANIR

Özdemir, “Para konusunda sorun yaşamadıkları için ucuz turları tercih etmiyorlar. Özellikle Suudi Arabistan’ın seyahat yasağını kaldırması Türkiye’ye ciddi bir döviz girdisi sağlayacak. Gittikleri ülkelerde çok ciddi harcama yapıyorlar. Bu ülkeden gastronomi turu isteyenler var. Bu konuda Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon’a götürüyoruz. Bayramdan sonra Türkiye’ye akın akın gelmeye başlayacaklar” şeklinde konuştu.

747 binden 10 bine düştü

Pandemiden önceki yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden Suudi Arabistanlı turist sayısının 750 bin sınırına yaklaştığı görülüyor. 2010 yılında 85 bin olan Suudi Arabistanlı ziyaretçi sayısı 2015’te 450 bini, 2018’de ise 747 bini aştı. 2019’da Türkiye’yi ziyaret eden Suudlu turist sayısı 564 bine çıkarken, pandemi yılları olan 2020’de 67 bine, geçen yıl da 10 bine geriledi.

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