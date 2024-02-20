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Ekonomi

Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Benzin ve motorinde 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Araç sahiplerine bir güzel haber de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim beklenirken, EPDK Başkanı Yılmaz, rafinerilerden marj oranlarında güncelleme yapılmasını istediklerini belirterek, "Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
15:23 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 15:42 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının, tüketicilere yansıtılması için harekete geçti.


RAFİNERİLERE YAZI GÖNDERİLDİ


Gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden kurum, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdi.


1 İLE 1,5 LİRALIK İNDİRİM YOLDA

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğuna işaret eden
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
,
"Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz.

Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır" ifadelerini kullandı.


BU GECE DE İNDİRİM BEKLENİYOR


EPDK'dan yapılan açıklamanın yanı sıra motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.



#Benzin indirim
#Motorin indirim
#EPDK
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
#Mustafa Yılmaz
31 dakika önce
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