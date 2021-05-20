Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Türkiye’yi kıtalararası taşımacılığın önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölümü de tamamlandı. Asrın projelerinden olan projede 9,1 kilometrelik son bölümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs Cuma günü hizmete açılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, İstanbul’un ulaşım altyapısı birbirine entegre farklı ulaşım seçenekleriyle rahatlatılıyor. Bu kapsamda 398,4 kilometre uzunluğunda 2x4 şeritli olarak projelendirilen ve son olarak 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin dahil edilmesiyle toplam uzunluğu 443,4 kilometreye ulaşan KMO’nun yapımına 2013’te başlandı. Yap-İşlet-Devret modeliyle 3 ayrı ihalede yapılan çalışmalarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil pek çok proje hayata geçirildi.

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4 KÖPRÜ 8 ALT GEÇİT

Otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu. Habipler-Hasdal kesiminde, 1 çift tüp tünel, 6 viyadük, 4 köprü, 1 üstgeçit, 8 altgeçit bulunuyor. Proje bünyesinde ayrıca 2 tünel işletme merkezi yer aldı. Dört şerit ile dünyanın en geniş tünellerinden birine sahip otoyolun Kınalı-Odayeri kesimi için toplam 1,74 milyar dolarlık, Habipler-Hasdal kesimi için 676 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Projeyle, Asya ile Avrupa arasında köprü konumundaki Türkiye, kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline gelecek.

ÜÇ KATLI TÜNELE ENTERGE OLACAK

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Habipler-Hasdal kavşakları, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi’ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu’na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne entegre edilecek. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu’nu kullanarak gelen araçların İstanbul’un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ne olan ulaşımı da kolaylaşacak. Proje ile Kuzey Marmara Bölgesi’nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında artan kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlandı.

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YILLIK 2.5 MİLYARLIK KAZANIM

Proje ile birlikte TEM otoyolundaki yoğun trafiğe de rahatlık sağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Kınalı’dan Akyazı’ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti ise 8 milyar doları buldu. 7’nci kesim olan Habibler-Hasdal’ın maliyeti ise 5 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti. Proje içinde yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul şehir içi ve boğaz trafiğine kolaylık getirirken daha önce açılan 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun yakıttan, zamandan ve emisyondan tasarruf sağlayacak. Projeyle, zamandan 1 milyar 650 milyon lira, akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 2.5 milyarlık tasarruf sağlanacak. Karbon emisyonu da 350 bin 960 ton azaltılacak.