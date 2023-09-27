Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.