Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusu tek kaybını sahada da vermiyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ bölgesindeki yatırımcılar da bölgeden bir bir kaçmaya başladı.

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ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARI VAR

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almak için harekete geçerken, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Öte yandan Dağlık Karabağ, Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla da ön plana çıkıyor.

YASA DIŞI OLARAK İŞLETİYORLARDI

Ermenistan işgal altında tuttuğu Kelbecer bölgesindeki altın ve bakır madenlerini uzun yıllardır yasa dışı olarak işletiyor. Bunu ise bölgeye cazip koşullar sunarak davet ettiği uluslararası şirketler üzerinden yapıyor.

Bu şirketlerden biri ve bölgedeki en büyük maden yatırımcısı ise Rus GeoProMining Gold şirketi.

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AZERBAYCAN ORDUSU İLERLEYİNCE ÇALIŞMALARI DURDU

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda sahada ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusunun hızla işgal altındaki topraklara doğru yönelmesiyle, bölgede faaliyet gösteren GeoProMining Gold şirketi pazar gününden bu yana tüm çalışmaları askıya alarak durdurdu.

Rus şirket işgal altındaki bölgede uzun yıllardır altın arıyor.

Kelbecer, 2 Nisan 1993'de Ermeni güçleri tarafından işgal edildi.

BOMBALANMA TEHDİDİ VAR!

Şirket yetkilileri ise çatışmaların başladığı günden bugüne yönetim tarafından personelin güvenliğini sağlamak için çalışmayı bıraktıklarını ve madene yönelik bombalama tehdidi olduğu sürece sahadaki çalışmalara devam edilmeyeceğini açıkladı.

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İşgal altındaki topraklarda çıkarılan madenlere yönelik uluslararası mahkemelerde çok sayıda dava bulunuyor.

KARABAĞ BÖLGESİ

Karabağ, Azerbaycan'da Kür ve Aras nehirleriyle Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe Gölü arasındaki dağlık bölge ile buraya bağlı ovalardan, Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan yerleşim yerinden meydana geliyor. Dağlık Karabağ ise yüzölçümü 18 bin kilometrekarelik Karabağ'ın 4 bin 392 kilometrelik kısmını kapsarken, Hankendi merkez olmak üzere Şuşa, Ağdere, Hocavend, Hocalı ve diğer yerleşim birimlerinden oluşuyor.

Bugün Azerbaycan'ın yüzde 20 civarındaki toprağının bulunduğu bu bölge, Ermenistan işgali altında bulunuyor.

OYNAT 04:30 Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden ilk görüntüler Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan ağır darbe aldı. Karabağ'ın çeşitli noktalarını kurtaran Azerbaycan güçleri, Ermenistan'dan temizlenen noktalara ait görüntüleri servis etti. BiP'te paylaş

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