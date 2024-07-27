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Ekonomi

Bakan Bolat Nakliyeciler Derneği Başkanı Aras'ı kabul etti: Gümrük işlemleri hızlandırılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras' kabul etti. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, "Nakliye sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

12:52 - 27/07/2024 السبت
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bir araya geldi.


Görüşmede, nakliye sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat,
"Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk"
ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk.

Ayrıca, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduk.

Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#gümrük
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