Bakan Bolat Nakliyeciler Derneği Başkanı Aras'ı kabul etti: Gümrük işlemleri hızlandırılıyor

İhracat ile büyümesini sürdürülebilir hale getirmek isteyen Türkiye, dış ticaret açığını kapatmak için de çalışmalarını hızlandırıyor. Güncellenen dış ticaret açığı hedefi geçen yıla göre yüzde 24,52 azalarak 80 milyar dolara çekildi. Yıl sonuna kadar farklı alanlarda yapılan üretimde yerliliğin artırılmasını benimseyen bir anlayış ile ithalat düşürülecek.