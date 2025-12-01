Bakan Bolat: Yatırımlar 4 çeyrektir büyümeyi kesintisiz destekliyor

"2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi, zorlu küresel şartlarla, kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen, güçlü bir performans sergilemiştir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetlerle, cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir, mal ve hizmet ihracatıyla yatırımların büyümeye pozitif katkısı, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz"