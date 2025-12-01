Merkez Bankası anketinden sürpriz zam sinyali: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanlar tabloyu güncelledi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ'NDE DURUM NE?





Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile zam oranları belirlenen memur ve memur emeklileri için tablo biraz daha farklı şekilleniyor.





5 Aylık Tahmin: Kasım ayı beklentileri dahil edildiğinde, memurlar için %6,37’lik bir enflasyon farkı oluşuyor. Bu da toplamda %18,07 oranında bir 5 aylık zam hakkına işaret ediyor.