Merkez Bankası anketinden sürpriz zam sinyali: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanlar tabloyu güncelledi

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek "Kasım ayı enflasyon" verisine çevrildi. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranını büyük ölçüde netleştirecek olan kritik veri öncesinde, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı anket sonuçları hesapları değiştirdi. 5 aylık enflasyon farkı ve refah payı tartışmaları sürerken; uzmanlar yeni zamlı maaş tablolarını güncelledi. Peki, kim ne kadar zam alacak? En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL olacak? İşte kalem kalem hesaplanan yeni listeler...
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren maaş zamları için geri sayım başladı. Gözler, ocak ayında yapılacak artışı büyük oranda şekillendirecek olan kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi.
ENFLASYON ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Piyasaların ve hanehalkının dikkati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Çarşamba günü açıklayacağı kritik veriye kilitlendi. Yılın ikinci yarısına ait beşinci veri olacak kasım enflasyonu, memur ve emeklinin cebine girecek net rakamı belirlemede hayati bir rol oynayacak.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Temmuz ayında %2,06, ağustosta %2,04, eylülde %3,23 ve ekim ayında %2,55 olarak gerçekleşen aylık enflasyon serisinin ardından, kasım ayı için beklentiler netleşti.
32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, kasım ayında tüketici fiyatlarının ortalama %1,31 artması öngörülüyor.
Ekonomistlerin tahmin aralığı ise %1,00 ile %1,65 arasında değişiyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, ekim ayında %32,87 olan yıllık enflasyonun %31,65 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31 ile %32,51 aralığında seyrederek ortalama %31,89 olarak kayıtlara geçti.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ
Ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplar güncellendi.
Mevcut Durum: Beklenti anketindeki %1,31'lik kasım verisi dikkate alındığında, emeklilerin 5 aylık kümülatif zam hakkı şimdiden %11,69 seviyesine ulaşıyor.
Merkez Bankası senaryoları: Yıl sonu enflasyonunun %31, %32 veya %33 gelmesi durumuna göre emekli zammı sırasıyla %12,28, %13,14 veya %14 bandında gerçekleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammının %12,28 ile %14 aralığında olması bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ'NDE DURUM NE?
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile zam oranları belirlenen memur ve memur emeklileri için tablo biraz daha farklı şekilleniyor.
5 Aylık Tahmin: Kasım ayı beklentileri dahil edildiğinde, memurlar için %6,37’lik bir enflasyon farkı oluşuyor. Bu da toplamda %18,07 oranında bir 5 aylık zam hakkına işaret ediyor.
Yıl sonu senaryosu: Merkez Bankası’nın tahminleri baz alındığında ise memur maaşlarına yapılacak artış; yıllık enflasyonun %31 olması halinde %18,7, %32 olması halinde %19,61, %33 olması halinde ise %20,50 seviyelerine yükselecek.
Kesin zam oranları, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte resmiyet kazanacak.