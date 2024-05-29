Bakan Bolat'tan Brüksel ziyareti öncesi 'Gümrük Birliği' vurgusu: Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz

"Bizim 30 Mayıs Perşembe günü Brüksel'e gidiş sebebimiz, Türk İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni Brüksel ofisinin açılışını gerçekleştirmek. Oradaki Türk iş insanları ile ve vatandaşlarımızla toplantı yapmak. Aynı zamanda da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis de TİM'in ofisinin açılışına katılacağını bana beyan etti ve kendisiyle de ikili görüşme yapacağız. Bu konuları ön görüşme olarak ele alacağız ama asıl detaylı heyetler arası görüşmeyi 8 Temmuz'da Brüksel'de inşallah Sayın Dombrovskis'nin daveti üzerine gerçekleştireceğiz. Çabalarımız bu konularda ilerleme sağlamak, Gümrük Birliği'nin işleyişinde var olan sıkıntıları da bir nebze olsun aşmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, AB ile ticaretimizi, özellikle de ihracatımızı arttırabilmek"