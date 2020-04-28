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Ekonomi Bakan Kurum açıkladı Bugün kuralar çekiliyor
EMLAK

Bakan Kurum açıkladı: Bugün kuralar çekiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağını bildirdi. Kurum "'100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
'100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde kura çekimleri devam ediyor.
'100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde kura çekimleri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı Twitter'dan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimlerinin bugün yapılacağını aktardı.

Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuralarının çekileceğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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