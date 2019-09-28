Bakan Kurum açıkladı: Depremde 20 bina ağır hasar aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

11 OTEL VE 19 PROJE İÇİN TEBLİĞAT GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'da yasalara aykırı şekilde yapılan inşaatlara ilişkin incelemelerde bulundu. Yasal olmayan kısımların yıkılacağını belirten Bakan Kurum, 11 otel ve 19 proje için tebligat gönderildiğini söyledi.

21 BİN YAPI YIKILACAK

Bakan Kurumu, imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapının tespit edildiğini ve bunların 8 bininin sahil kesiminde bulunduğunu söylerken 21 bin yapının yıkımının gerçekleştirileceğini de kaydetti.

2800 İHBAR VAR

İstanbul depreminin ardından kentsel dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Kurum, 2800 ihbarın yapıldığını ve bunların incelemede olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik.

Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar. Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük.

İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı.

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19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk.

Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz. 19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. Ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir.

Bodrum'da imar barışına aykırı yapıların yıkımı sürüyor.

Bodrum'da tüm sahil kesiminde incelemelerimiz gerçekleşiyor. Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz.

Ayderimizi de Uzungölümüzü de koruyacağız, Bodrumumuzu da koruyacağız. Kararlı azimli biçimde yürüteceğiz.

20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır tüm firmalara. Yine bu esnada, yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır.

İmar barışına aykırı yapıların yıkımı sürüyor.

UYDUDAN TAKİP

Şu an itibariyle 750'ye yakın bu tespitlerde yapı kayıt bölgesini iptal ettik bu bölgelerde. Aralık 2018 öncesi ve sonrasında uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız.

20 BİNA AĞIR HASARLI

Türkiye afet yönetim planı çerçevesinde bakanlığımızın birimleri afet olur olmaz hemen sıfırıncı dakikadan itibaren afetin şiddetine göre harekete geçtiler. 34 ilden toplamda 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen bir saat sonra başladılar. Şu anda sahada 270 arkadaşımız çalışıyorlar. Bugün sabah 9 raporuyla baktığımızda toplamda 2801 ihbar yapılmış durumda. 2800 ihbara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın incelemesi neticesinde 20 adet sivil binamız ağır hasarlı, 58 adet sivil binamız az hasarlı.

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Biliyorsunuz dün okullarımızı incelemiştik. Okullarımızın incelemesi neticesinde 80 kamu binasının incelendiğini, 53 okulun da incelenip 14 okul için hem eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek.