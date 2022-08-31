Ekonomi Bakan Muştan büyüme açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş'tan 'büyüme' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Muş,

"Türkiye 2022 yılının 2'nci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muştan büyüme açıklaması
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada " Türkiye 2022 yılının 2. çeyreğinde %7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." dedi.


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