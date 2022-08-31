Bakan Muş'tan 'büyüme' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada " Türkiye 2022 yılının 2. çeyreğinde %7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." dedi.

EKONOMİ Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye 2022 yılının 2. çeyreğinde %7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür.



İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır.



Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur.



Hayırlı olsun. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 31, 2022

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