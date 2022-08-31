MİT nefes aldırmıyor: PKK'nın sabotaj eğitimcisi Ümit Tarhan Kuzey Irak'ta öldürüldü

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına saldırı, sabotaj eğitimlerinin verildiği akademiler sorumlusu Rezan Amed Kod Umit Tarhan, MİT'in Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

EYLEMLERDE PARMAĞI VAR

MİT, Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

MİT'in saha ajanları alana sevk edildi

Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi.

Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

YANINDAKİ BİR TERÖRİSTLE BİRLİKTE ETKİSİZ

Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

REKLAM

GARA'DA YÖNETİMSEL SORUNLAR BAŞ GÖSTERİYOR

Örgüt mensuplarının eğitimi için Irak/Gara alanına özel olarak getirilen saldırı-sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.

Ümit Tarhan kimdir?

Ümit Tarhan, Almanya/Berlin'de örgüte müzahir yapılar içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2010 yılında Irak Kandil alanında basın çalışmaları yürüttü peşi sıra özel güç arşiv biriminde görev aldı.

GÜNDEM MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

GÜNDEM MİT’ten 7 ayda 20 büyük operasyon

DÜNYA MİT bu kez Gara’da vurdu: Toplam 20 terörist öldürüldü

FOTOĞRAF 15 Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile nefes kesiyor. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor. Özellikle Türkiye’nin sınırı olan Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKKKCKYPGHPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor. Son bir ayda yaklaşık 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKKKCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG’nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan Terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. MİT hepsinin üzerini çizdi MİT hepsinin üzerini çizdi: İnlerine girip sözde üst düzey yöneticileri tek tek paketledi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor. Son bir ayda terör örgütlerinden yaklaşık 10 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



